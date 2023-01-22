С давних времен в китайской культуре Новый год символизировал начало весны. Он так и называется " Чунь цзе", что в переводе означает "Праздник Весны". Интересно то, что Китайский Новый год празднуют в течение двух недель и в это время большинство китайцев берут отпуска. отмечает 24 канал.

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Традиции празднования Китайского Нового года

Согласно легенде Древнего Китая, когда-то жило большое и свирепое чудовище Нянь, которое в течение года пряталось в морских глубинах, а в канун Нового года выходило из воды и пожирало все на своем пути. Его боялись люди, поэтому каждый раз целыми семьями прятались в горах от страшного зверя.

Позже оказалось, что Нянь боится красного цвета. Один старый нищий, решивший спасти людей от чудовища, украсил красной краской дверь своего дома, сам облачился в яркую красную одежду, взял с собой фонари и хлопушки из бамбука и устроил такой невероятный шум, что испугал чудовище и оно больше не возвращалось.

Китайский Новый год 2023 – традиции празднования / Фото University of Bath

С тех пор у китайцев сохранилась традиция шумно и весело встречать Новый год, а обязательным атрибутом этого праздника есть огонь, фонари и красный цвет. В канун Нового года люди наклеивают на дверях своих домов красные парные надписи, запускают хлопушки, а в домах зажигают огни. Все это действо называется "шоу суй" (оберегать год). Еще каждая семья тщательно убирает свой дом, ведь таким образом люди пытаются освободить свое пространство и мысли от всего ненужного и избавиться от неудач.

В течение праздника китайцы ходят друг к другу в гости с подарками. У них есть интересная традиция, приходя в гости на Новый год, нужно приносить два мандаринка. Дело в том, что фраза "пара мандаринов" на китайском звучит практически так же, как слово "золото". И выходит, что, даря мандарины друг другу, вы желаете изобилия на весь год.

Поскольку празднование Китайского Нового года тесно переплетается с религией. Есть мнение, что перед Новым годом семейное божество Цзяован отчитывается перед небесным императором о состоянии каждой семьи. Поэтому религиозные люди для того, чтобы задобрить это божество и чтобы оно передавало только хорошие сведения, перед статуэткой Цзяована преподают разнообразные лакомства.

Как в Китае отмечают Новый год – традиции праздника / Фото Golden Heaven Memorial Parks

Перед праздничным вечером китайцы посещают могилы родственников и близких, чтобы почтить их память. В день праздника утром люди посещают богослужения, где просят счастья для себя и своей семьи на целый год.

В ужине вся семья собирается за праздничным столом, который "ломится" от разнообразных блюд. Главными из них являются пельмени цзяоцзы, рыбные блюда и сладости.

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Праздник встречать принято в одежде красного цвета, поскольку он на Востоке символизирует удачу и процветание. А традиция запускать в небо красные фонари создана не для красоты, а для отпугивания злых духов, которые хотят поселиться в каждом доме в Новом году.

Также во время празднования Китайского Нового года проводится много ярмарок, где можно увидеть разнообразные танцы и фейерверки, услышать песни и увидеть театральные постановки времен Китайской империи.