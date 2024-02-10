Кого зі знаків зодіаку на Китайський Новий рік підставить найкращий друг: гороскоп на 10 лютого

Сьогоднішній прогноз від астрологів – особливий. Адже 10 лютого у Китаї відзначається Новий рік. Це дуже енергетично сильна дата, яка може притягнути у життя людей багато неочікуваних моментів.

До такого розвитку подій, зокрема, варто готуватися Стрільцям, Дівам та Левам. Якою буде субота для всіх знаків зодіаку, читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу.

До речі У Китайський Новий рік: хто зустріне кохання 10 лютого

Гороскоп на 10 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 10 лютого для Овнів

Сьогодні Овни насолоджуватимуться днем, адже отримають багато хороших новин. Ніби подарунок під ялинку на Китайський Новий рік. Чудовий настрій протримається аж до вечора, нарешті покинуть усі тривоги та переживання.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 10 лютого для Тельців

У Тельців сьогодні запланований візит до лікаря. Ви вже давно хотіли зайнятися своїм здоров'ям. Астрологи кажуть, що спеціаліст може повідомити неприємну новину. Однак не потрібно сильно нервуватися, щоб ще більше не нашкодити здоров'ю.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 10 лютого для Близнюків

У Близнюків здійсниться одна з дитячих мрій. Події трапляться дуже раптово. Ви взагалі думали, що ця субота піде коту під хвіст. Однак доля вирішила потішити на Новий рік, який сьогодні відзначають люди в Китаї.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 10 лютого для Раків

Ракам потрібно терміново рятувати себе. Адже ваш моральний стан дуже постраждав останнім часом. Покращити ситуацію може подорож в улюблене місто. Тому чимшвидше купуйте квиток на потяг та плануйте цікаву програму.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 10 лютого для Левів

Левів накрила неочікувана тривога. Ви взагалі не розумієте, з чим це пов'язано. Адже не готувалися до проблем. Навпаки, думали, що життя потроху починає налагоджуватися. Однак астрологи наполягають, щоб ви прислухалися до сигналів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 10 лютого для Дів

Дів сьогодні підставить найкращий друг. Ви очікували на підтримку у такий складний час, а найближча людина зрадила. Поки не зрозуміло, з чим це пов'язано. Тому варто запланувати важливу розмову, коли емоції трохи стихнуть.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 10 лютого для Терезів

Терези сьогодні відправляться у салон-краси на б'юті-процедури. Ви отримали хорошу премію на роботі за старання, тому можете потішити себе чимось приємним та корисним. На вечір варто запланувати похід у ресторан.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 10 лютого для Скорпіонів

У Скорпіонів сьогодні буде дуже активний день. Зранку відбудеться сніданок з друзями, а на обід та вечір з'являться неочікувані плани. Це може трохи вибити з колії, адже ви думали провести майже всю суботу вдома.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 10 лютого для Стрільців

Стрільці можуть повністю втратити контроль над собою. Ви вже не витримуєте все те, що зараз відбувається у житті. Хочеться просто скласти руки та перестати боротися. Астрологи наполягають, щоб ви старалися знаходити у собі сили.

Козоріг (22 грудня – 22 січня)

Гороскоп на 10 лютого для Козорогів

Козороги сьогодні відправляться в гості до батьків. Тому ці вихідні ви проведете у будинку, де пройшло дитинство. Накриють приємні спогади та з'явиться ностальгія за тими безтурботними часами.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 10 лютого для Водоліїв

Водоліям трохи складно сконцентруватися на роботі після відпустки. Адже ви гарно провели час, тому важко забути про ці приємні моменти. Однак за цей період з'явилося дуже багато справ, які вимагають термінового вирішення.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 10 лютого для Риб

Рибам потрібно навчитися контролювати свою агресію. Друзі страждають від вашого поганого настрою, тому постійно ображаються. Спробуйте помедитувати, почитати книжку або погуляти на свіжому повітрі, щоб трохи втамувати свою злість.