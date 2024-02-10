К такому развитию событий, в частности, стоит готовиться Стрельцам, Девам и Львам. Какой будет суббота для всех знаков зодиака, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.

Кстати В Китайский Новый год: кто встретит любовь 10 февраля

Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 10 февраля для Овнов

Сегодня Овны будут наслаждаться днем, ведь получат много хороших новостей. Будто подарок под елку на Китайский Новый год. Отличное настроение продержится до вечера, наконец-то покинут все тревоги и переживания.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 10 февраля для Тельцов

У Тельцов сегодня запланирован визит к врачу. Вы уже давно хотели заняться своим здоровьем. Астрологи говорят, что специалист может сообщить неприятную новость. Однако не нужно сильно нервничать, чтобы еще больше не навредить здоровью.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 10 февраля для Близнецов

У Близнецов осуществится одна из детских мечт. События случатся очень внезапно. Вы вообще думали, что эта суббота пойдет коту под хвост. Однако судьба решила порадовать на Новый год, который сегодня отмечают люди в Китае.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 10 февраля для Раков

Ракам нужно срочно спасать себя. Ведь ваше моральное состояние очень пострадало в последнее время. Улучшить ситуацию может путешествие в любимый город. Поэтому поскорее покупайте билет на поезд и планируйте интересную программу.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 10 февраля для Львов

Львов накрыла неожиданная тревога. Вы вообще не понимаете, с чем это связано. Ведь не готовились к проблемам. Наоборот, думали, что жизнь понемногу начинает налаживаться. Однако астрологи настаивают, чтобы вы прислушались к сигналам.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 10 февраля для Дев

Дев сегодня подставит лучший друг. Вы ожидали поддержки в такое сложное время, а самый близкий человек предал. Пока не понятно, с чем это связано. Поэтому стоит запланировать важный разговор, когда эмоции немного утихнут.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 10 февраля для Весов

Весы сегодня отправятся в салон-красоты на бьюти-процедуры. Вы получили хорошую премию на работе за старания, поэтому можете порадовать себя чем-то приятным и полезным. На вечер стоит запланировать поход в ресторан.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 10 февраля для Скорпионов

У Скорпионов сегодня будет очень активный день. Утром состоится завтрак с друзьями, а на обед и вечер появятся неожиданные планы. Это может немного выбить из колеи, ведь вы думали провести почти всю субботу дома.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 10 февраля для Стрельцов

Стрельцы могут полностью потерять контроль над собой. Вы уже не выдерживаете все то, что сейчас происходит в жизни. Хочется просто сложить руки и перестать бороться. Астрологи настаивают, чтобы вы старались находить в себе силы.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 10 февраля для Козерогов

Козероги сегодня отправятся в гости к родителям. Поэтому эти выходные вы проведете в доме, где прошло детство. Накроют приятные воспоминания и появится ностальгия по тем беззаботным временам.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 10 февраля для Водолеев

Водолеям немного сложно сконцентрироваться на работе после отпуска. Ведь вы хорошо провели время, поэтому трудно забыть об этих приятных моментах. Однако за этот период появилось очень много дел, которые требуют срочного решения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 10 февраля для Рыб

Рыбам нужно научиться контролировать свою агрессию. Друзья страдают от вашего плохого настроения, поэтому постоянно обижаются. Попробуйте помедитировать, почитать книжку или погулять на свежем воздухе, чтобы немного утолить свою злость.