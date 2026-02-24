Ті, хто народився у рік Дракона – готуйтеся. Рік буде точним непростим, але неймовірно цікавим. Саме ви – ті, хто здатні опанувати гарячу енергію Червоного Вогняного Коня, розповідає People.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Цього року може здаватися, що проблем виникатиме занадто багато. Життя спонукатиме робити вибір. Відкладати проблеми – точно не найкраще рішення.

Астрологи радять цього року зберігати холодний розум. Ніхто не вимагає від вас негайно вирішувати усі проблеми. Краще діяти крок за кроком. Чітке планування допоможе не заплутатися в хаосі, який точно допікатиме цього року.

На когось чекає поповнення в сім'ї та зміни на роботі. Хтось навіть несподівано зіштовхнеться з переїздом. Може бути лячно. Але Дракони з усім справляться.

Як зміниться кар'єра Драконів у 2026 році?

Тихий 2025 рік, можливо, дещо приспав Драконів. Але Червоний Вогняний Кінь змусить їх прокинутися. У професійній сфері рік буде напружений, але надзвичайно перспективний.

До представників цього знаку зодіаку нарешті прийде можливість взяти на себе керівну роль. Холодний розум і дипломатія – ваші "друзі" цього року. Пам'ятайте, що крик та інтриги – це табу. Той, хто об'єднує людей; знаходить адекватні рішення та опановує хаос піймає удачу цього року.

Найважливіші періоди для Дракона у 2026 році

Серпень, вересень та грудень принесуть успіхи на роботі. Саме тоді Дракони будуть справді "на коні".

Проте важливо обережно діяти у жовтні. Цей місяць може бути непростим як і на роботі, так і в професійному житті. Тоді побачите, хто справді є вашою опорою.