Деяким знакам зодіаку доведеться зібратися з силами. Випробування будуть, але вони зможуть пройти їх з високо піднятою головою, якщо постараються, розповідає 24 Канал з посиланням на Lifestyle Asia.

Кому пощастить, а кому – ні?

Кінь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Не дивно, що в рік Коня особливо щасливими будуть представники саме цього знаку зодіаку. Останні роки зробили вас сильнішими, ніж будь-коли. А зараз настає той період, коли потрібно просто насолоджуватися життям. Фінансовий аспект процвітатиме, а впевненість просто зашкалюватиме. Світ чекає на ваші дії!

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Дорогі Дракони, пакуйте валізи. Червоний Вогняний Кінь запрошує вас пізнавати наш світ. Подорожуйте, занурюйтеся в різні культури. Саме там ви можете знайти ту пристрасть, яка залишиться з вами назавжди.

Минулі роки були для вас непростими. Але ви змогли постати з попелу. Настав час показати на повну свій потенціал!

Бик (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

2026 рік випробовує терпіння Биків. Астрологи підказують, що важливо рухатися вперед, попри усі труднощі, які будете відчувати. В жодному разі не можна розслаблятися та плисти за течією. А послідовна робота та дисципліна допоможуть вам вийти з 2026 року ще сильнішими.

Будьте обережними щодо деяких людей. Саме заздрісні "персонажі" можуть завдати "ляпас долі" та наштовхнути на поганий шлях.