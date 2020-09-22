Голлівудський актор Кіт Герінгтон розповів про своє дитинство і методи виховання, які використовували його батьки. Зокрема відомий британець не приховував, що йому часто купували ляльки.

Таким зізнанням зірка "Гри престолів" поділився в інтерв'ю The Telegraph. Кіт Герінгтон розповів, що зростав у гендерно нейтральному середовищі, яке створювала його мама – драматург Дебора Джейн Кетсбі. Вона купувала ляльки та виховувала майбутнього актора як людину з непостійною гендерною ідентичністю.

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Я просив її придбати мені "Могутнього Макса", а вона купила "Поллі Покет". Я просив "Екшн Мена", а отримував ляльку. Це було дуже гендернофлюїдне середовище. І я в ньому ріс, – розповів Кіт Герінгтон.

Найбільшої популярності актору принесла роль Джона Сноу в серіалі "Гра престолів". Однак в інтерв'ю Кіт Герінгтон відверто зізнався, що не хоче більше перевтілюватись у таких персонажів, бо вони занадто мужні.

"Я відчуваю, що емоційно у чоловіків є проблема, якесь блокування, яке прийшло з Другої світової війни і передавалося від покоління до покоління. Ми не говоримо про те, що відчуваємо, так як це показує нашу слабкість, тому що це не по-чоловічому. Зігравши тихого чоловіка, який був героєм, я відчуваю, що повинен рухатися вперед, що я більше не хочу грати подібні ролі", – додав він.

Однак, судячи з нового проєкту Кіта Герінгтона, мужні персонажі не зникнуть з його фільмографії. Актор знімається у фільмі "Вічні" від студії Marvel, де зіграв роль одного з безсмертної раси воїнів, які живуть на Землі та захищають людей від монстрів. Колегами Кіта у стрічці стали Анджеліна Джолі, Сальма Гаєк, Річард Медден та інші представники Голлівуду.