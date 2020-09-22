Голливудский актер Кит Харингтон рассказал о своем детстве и методах воспитания, которые использовали его родители. В частности известный британец не скрывал, что ему часто покупали куклы.

Таким признанием звезда "Игры престолов" поделился в интервью The Telegraph. Кит Харингтон рассказал, что рос в гендерно нейтральной среде, которую создавала его мама – драматург Дебора Джейн Кетсби. Она покупала куклы и воспитывала будущего актера как человека с непостоянной гендерной идентичностью.

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Я просил ее приобрести мне "могучего Макса", а она купила "Полли Покет". Я просил "экшн Мэна", а получал куклу. Это была очень гендернофлюидная среда. И я в ней рос,

– рассказал Кит Харингтон.

Наибольшую популярность актеру принесла роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов". Однако в интервью Кит Харингтон откровенно признался, что не хочет больше перевоплощаться в таких персонажей, потому что они слишком мужественные.

"Я чувствую, что эмоционально у мужчин есть проблема, какая-то блокировка, которая пришла со Второй мировой войны и передавалась от поколения к поколению. Мы не говорим о том, что чувствуем, так как это показывает нашу слабость, потому что это не по-мужски. Сыграв такого мужчину, который был героем, я чувствую, что должен двигаться вперед, что я больше не хочу играть подобные роли", – добавил он.

Однако, судя по новому проекту кита Харингтона, мужественные персонажи не исчезнут из его фильмографии. Актер снимается в фильме "Вечные" от студии Marvel, где сыграл роль одного из бессмертной расы воинов, которые живут на Земле и защищают людей от монстров. Коллегами Кита в ленте стали Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден и другие представители Голливуда.