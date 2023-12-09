Чим не можна поливати кімнатні рослини: поради, які врятують вазони від загибелі

Кімнатні рослини потребують регулярного поливу. Варто слідкувати не лише за кількістю води, яку додаєте в горщик, але й за її якістю. Ретельний догляд – запорука того, що квіти будуть гарно цвісти.

Наприклад, погана вода може призвести до загибелі рослин. Адже вона містить шкідливі домішки, хлор та важкі метали. Далі читайте про те, якою ж водою не варто поливати вазони.

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Якою водою не можна поливати рослини

Фахівці не рекомендують поливати кімнатні рослини водою з-під крана. Адже в її складі є хлор та інші шкідливі домішки, які гублять вазони. Також краще не використовувати воду з колодязя, бо вона має велику кількість мінералів.

Не варто поливати квіти водою з озера або річки. У ній знаходиться багато вірусів та бактерій, від яких неможливо позбутися повністю.

Деякі люди використовують дистильовану воду для поливу кімнатних рослин. Однак, вона припиняє розвиток квітів, оскільки не містить солей, мінералів та вітамінів.

Як очистити воду

Найпростіший спосіб – це відстояти воду. За добу вапно осяде, а хлор наполовину випарується.

Можете також закип'ятити воду, щоб позбутися домішок.

Взимку воду варто залишати на морозі протягом деякого часу. Коли побачите, що половина рідини замерзла, то злийте залишок, лід розморозьте і полийте ним рослини.

Можете поливати свої вазони талою водою, адже у ній майже відсутні шкідливі кислоти та солі. Тому рослини будуть рости, а не загинуть.