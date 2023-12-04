Існує декілька рослин, які допомагають зміцнити самопочуття. Тому їх добре купувати у дім. Фахівці також розказали, яка рослина найефективніше очищає повітря від шкідливих речовин.

Теж корисно Уникайте цих помилок у догляді за вазонами взимку: тоді рослини не загинуть

Яка рослина добре очищає повітря

Експерти кажуть, що це трава Штернберга. Вона має яскраво-зелені листки, які гарно прикрашають дім. Однак, їхня найбільша цінність – це видалення бактерій та пилу з повітря. Рослина вбиває ацетон, аміак, бензол, формальдегід та важкі метали. Ці речовини – дуже токсичні для організму людини.

Трава Штернберга також невибаглива у догляді. Температура повітря повинна бути 15-20 градусів. Експерти радять поливати рослину кожні 2-3 дні влітку, а взимку – раз на тиждень. Використовуйте воду, яка не містить хлор та фтор. А ґрунт підійде універсальний – той, який призначений для горщикових рослин.

Важливо не тримати траву Штернберга біля батарей та інших джерел тепла. Інакше, листки пересушаться.

Особливо рекомендують купувати цю рослину людям, які живуть у великих містах. Адже там багато автомобілів та підприємств, які забруднюють повітря. Завдяки корисним властивостям трави Штернберга, у вас покращиться самопочуття та сон.