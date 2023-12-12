Тому варто ретельно підбирати квіти для дому. Також для них важливий щоденний догляд. Які ж рослини принесуть достаток, мир та гармонію у 2024 році, читайте далі.

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Нефритове дерево

Нефритове дерево – неймовірно естетичне. Крім того, воно притягує у сім'ю гроші. Люди зможуть подвоїти або потроїти свій бюджет. Для хорошого цвітіння рослину потрібно ретельно поливати та тримати у сонячному приміщенні.

Кімнатний бамбук

Люди часто ставлять бамбук на свій робочий стіл. Адже вважається, що рослина приносить щастя, процвітання та успіх. Тому якщо хочете залучити у дім достаток, мир та гармонію, варто придбати її додому.

Спатифілум

Спатифілум гарно очищає повітря та вважається символом успіху. Рослина притягує у дім хорошу енергетику та не потребує складного догляду. Зауважимо, що вазон варто ретельно поливати, адже він не любить великої кількості води.

Спатифілум – символ успіху / Фото Unsplash

Бонсай

Бонсай також називають деревом успіху. Рослина створює у домі позитивну атмосферу та забирає весь негатив. Люди часто прикрашають бонсаєм свої будинки.

Грошове дерево

Грошове дерево допомагає позбутися всіх фінансових труднощів. Цю кімнатну рослину рекомендують тримати у приміщенні, куди не потрапляє багато сонячних променів. Найкраще підійде вікно, яке виходить за захід, південь або схід.

Грошове дерево буде гарно цвісти, якщо підживити його аспірином. Процедуру варто робити три рази на місяць. Тоді рослина збагатиться корисними речовинами.