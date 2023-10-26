Не тримайте ці кімнатні рослини у спальні: може стати погано

Кімнатні рослини не лише мають гарний вигляд у приміщенні, а й очищають повітря у просторі. Однак, не всі мають таку властивість.

Кімнатні рослини виділяють кисень тільки вдень. А в нічну пору – поглинають його та водночас виділяють вуглекислий газ. Людина може від цього задихатися. Тож які кімнатні рослини не варто тримати у спальні – знає 24 Канал.

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Які кімнатні рослини не можна тримати в спальні

Експерти радять не ставити у спальню такі рослини, як дифенбахію, олеандр, молочай, японську родею. Якщо не доторкатися до них, то вони ніяк не нашкодять. Але якщо зачепити, то з них піде отруйний сік. При потраплянні всередину, викликає серйозні проблеми в організмі.



Дифенбахія / Фото Pinterest

Не рекомендується залишати в спальні кімнатні квіти, які мають стійкий запах і можуть спричиняти алергію. Йдеться про олеандру, примулу.



Олеандр / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Категорично не підійде монстера. За повір'ям, ця рослина забирає енергію з людини. У нічний час монстера дуже поглинає кисень. До того ж у ній є отруйний сік, який досить небезпечний для дітей та тварин.

Не можна ставити в приміщення гортензії та лілії. Вони виділяють сильний аромат, який не всім підходить. Може виникати головний біль та кашель. Краще зберігати їх в іншому місці.



Лілія / Фото "Декоративні садові та кімнатні рослини"

Кротон – поганий варіант для зберігання в спальні, бо він має отруйний сік. Навіть викликає опіки на шкірі. Однак, найгірше, якщо він потрапить у кров або шлунок. Це може закінчитись смертю.



Кротони / Фото Flowers.ua