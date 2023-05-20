7 кімнатних рослин, які очистять повітря у вашому домі

20 травня 2023, 13:00
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У приміщеннях в рази більше шкідливих речовин, ніж на вулиці. Тому треба очищати повітря. І гарним помічником у цій справі стануть кімнатні рослини.

Більшість часу людина проводить в закритому приміщенні, тож дихає несвіжим повітрям. Вихід є. 24 Канал підкаже, які кімнатні рослини очищають повітря.

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Які кімнатні рослини очищають повітря

Кімнатні рослини не тільки прикрашають вашу домівку, але й очищають повітря в приміщенні. Ось деякі з популярних кімнатних рослин.

  • Плющ має здатність засвоювати різні шкідливі речовини, такі як бензол, формальдегід, трихлоретилен та ксилол. Він також допомагає покращити якість повітря шляхом видалення спорів і бактерій.


Плющ / Фото Gradinamax

  • Хамедорея – пальма, яка відома своїми здатностями до очищення повітря від різних токсинів, включаючи формальдегід, ксилол, толуол і аміак.


Хамедорея / Фото Кімнатні рослини

  • Гербера також засвоює формальдегід та бензол. Вона має яскраві квіти, що робить її популярною декоративною рослиною.


Гербера / Фото Canva

  • Шефлера. Ця рослина, також відома як "дерево парасолька", очищає повітря від різних шкідливих речовин. Вона легко росте та доглядається.


Шефлера / Фото Youtube

  • Пеларгонія здатна засвоювати формальдегід, бензол та трихлоретилен. Вона має довге, струнке листя, що робить її привабливою для декору.


Пеларгонія / Вікіпедія

  • Фікус є декоративною рослиною, яка чистить повітря від формальдегіду, ксилолу та толуолу. Вона має велике листя.


Фікус / Фото Газета "Волинь"

  • Алое є дуже хорошим очисником повітря у кімнаті. Воно поглинає до 90% формальдегіду, що виділяється всередині будинку. Також алое виділяє велику кількість фітонцидів, які добре впливають на організм людини. 


Алое / Фото Кімнатні квіти та рослини

Автор: Вікторія Козар