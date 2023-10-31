Будете почувати себе краще: 5 кімнатних рослин, які очищають повітря в домі

У приміщенні повітря набагато брудніше, ніж на вулиці. А людина проводить більшість часу саме в закритому просторі. Кімнатні рослини можуть допомогти у цій ситуації.

Кімнатні квіти створюють затишок у домі. До того ж вони очищують повітря, що є дуже корисним для нашого здоров'я. Відповідно, наша дихальна система буде працювати краще. Які кімнатні рослини очищують повітря – знає 24 Канал.

Буде корисно Не агроволокном: як правильно вкрити виноград на зиму

Які кімнатні рослини очищують повітря

Алое вера – дуже корисна рослина. Її сік використовують, аби лікувати проблеми зі шкірою. Однак, всередину не варто вживати, бо можуть бути розлади травної системи. Велика перевага алое у тому, що воно значно очищує повітря від різних шкідливих речовин і збагачує його киснем.



Алое вера / Фото Milosvet.com.ua

Драцена – дуже гарний помічник в очищенні повітря. Вони поглинає формальдегід, бензол та трихлоретилен на відстані 10 метрів. Її часто ставлять біля вікон, які розташовуються у бік дороги. Драцена є однією з п'яти рослин, які виділяють найбільше кисню у простір.



Драцена / Фото "Камелія"

Плющ досить швидко росте та йому не потрібно багато умов для розвитку. Він створює гарну атмосферу у будь-якому будинку чи квартирі. Саме плющ дуже добре вбирає вуглекислий газ, забираючи з повітря шкідливі речовини. Це хороший варіант для ванної кімнати та туалету. А ще плющ добре бореться з цвіллю, тож можете поставити його там, де є проблема з великою вологістю.



Плющ / Фото "Флоріум"

Сансевієрія допомагає позбутися оксидів азоту та формальдегідів. Підійде для будь-якого приміщення, бо має красивий та простий вигляд. Сансевієрія позитивно впливає на імунітет людини та оберігає його від токсинів, які виділяє лінолеум і синтетика.



Сансевієрія / Фото Pinterest

Хамедорея часто виростає аж до 2 метрів. Вона насичує повітря вологою, до того ж очищує його від формальдегіду, аміаку та ксилолу. Ця речовина гарно фільтрує повітря від шкідливих речовин, які виділяє пластмаса. Але вирощувати її може бути непросто, бо її треба постійно поливати.



Хамедорея / Фото "Флоріум"

А є рослини, які навпаки не варто тримати в приміщенні. Бо вони можуть нашкодити.