Відштовхують чоловіків: 5 кімнатних рослин, які не можна тримати вдома самотнім дівчатам
Джерело:Ukr.Media
Експерти кажуть, що деякі популярні кімнатні рослини відштовхують чоловіків. Тому дівчата, які тримають такі вазони вдома, залишаються самотніми.
Однак є рослини, які приваблюють щастя та добробут. Серед них: гібіскус, спатіфілум, сенполія, хоя, хлоротфітум, мирт та калатея. Які ж вазони краще не купувати одиноким жінкам, читайте у матеріалі.
До речі 5 кімнатних рослин, які приваблюють успіх, достаток та добробут
Грошове дерево
Багато людей купують грошове дерево. Адже вважається, що воно приваблює у дім достаток, а також допомагає подолати фінансові труднощі. Однак товстянку не варто купувати самотнім дівчатам. Ліпше це зробили тоді, коли знайдете пару.
Монстера
Монстера може прикрасити будь-яку домівку. Найбільше людей приваблює її велике листя. Зазвичай рослину тримають у вітальні або спальні. Важливо, щоб у кімнаті було хороше освітлення та достатня вологість повітря. Проте експерти не рекомендують купувати монстеру жінкам, адже тоді у чоловіка можуть зникнути почуття.
Кактус
Кактус вважається популярною кімнатною рослиною, адже за ним не складно доглядати. Зокрема, вазон часто можна побачити на робочих столах. Однак цікаво, що рослина більше підходить чоловікам, а самотнім жінкам тримати її вдома не варто. Кактус перешкоджає зустрічі з коханим.
Плющ
Плющ також можна часто побачити у домівках знайомих. Проте експерти рекомендують купувати рослину лише парам або сім'ям. Плющ не варто тримати у домі дівчатам, які мріють про родинне щастя. Він більше підходить тим, хто сконцентрований на кар'єрі та саморозвитку.
Алое
Алое володіє лікувальними властивостями. Тому цю рослину часто додають у косметичні та лікарські засоби. Крім того, вона невибаглива у догляді та може красиво прикрасити інтер'єр. Однак фахівці вважають, що алое відштовхує чоловіків, тому самотнім дівчатам краще вибрати іншу кімнатну рослину.