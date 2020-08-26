Американська блогерка та світська левиця Кім Кардашян виховує чотирьох дітей. Зірка виховує двох донечок, тож вирішила маленьким красуням зробити фотосесію.

Світлини двох дочок – 7-річної Норт та 2-річної Чикаго Кім Кардашян опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

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Мої дівчата хотіли зробити спільну фотосесію, сидячи на цій рейці. Проведіть пальцем праворуч, щоб побачити, як закінчилось",

– написала Кім Кардашян.

Фотосесія завершилася падінням з поперечини обох дівчаток – це можна побачити на останньому фото, яке опублікувала Кім Кардашян.

Для фотосесії Норт вибрала трендові вовняні кюлоти, чорний топ і чоботи-козаки в ковбойському стилі. Чикаго була одягнена в дитячий комбінезон, але на її ніжках красувалося взуття Adidas Yeezy Slide.



Дочки Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Найстарша донька Норт вже встигла себе реалізувати як маленька реп-виконавиця та модель. Немає сумнівів, що завдяки власній впізнаваності та наполегливості вона зможе досягнути бажаних висот.



Норт та Чикаго позують на фотокамеру / Instagram / @kimkardashian



Весела фотосесія завершилася падінням / Instagram / @kimkardashian

Варто додати, що у сім'ї Кім Кардашян і Каньє Веста виховують ще двох дітей: сина Сеінта та сина Псалома.