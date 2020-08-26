Ким Кардашян сделала фотосессию своим дочерям: великолепные фотографии
Американская блогерша и светская львица Ким Кардашян воспитывает четверых детей. Звезда воспитывает двух дочерей, поэтому решила маленьким красавицам сделать фотосессию.
Фотографии двух дочерей – 7-летней Норт и 2-летней Чикаго Ким Кардашян опубликовала на своей личной странице в инстаграме.
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Мои девочки хотели сделать совместную фотосессию, сидя на этой рейке. Проведите пальцем вправо, чтобы увидеть, как закончилось",
– написала Ким Кардашян.
Фотосессия завершилась падением с перекладины обеих девочек – это можно увидеть на последнем фото, которое опубликовала Ким Кардашян.
Для фотосессии Норт выбрала трендовые шерстяные кюлоты, черный топ и сапоги-казаки в ковбойском стиле. Чикаго была одета в детский комбинезон, но на ее ножках красовались обувь Adidas Yeezy Slide.
Дочери Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Старшая дочь Норт уже успела себя реализовать как маленькая рэп-исполнительница и модель. Нет сомнений, что благодаря своей узнаваемости и настойчивости она сможет достичь желаемых высот.
Норт и Чикаго позируют на камеру / Instagram / @kimkardashian
Веселая фотосессия завершилась падением / Instagram / @kimkardashian
Стоит добавить, что в семье Ким Кардашян и Канье Уэста воспитывают еще двух детей: сына Сеинта и сына Псалома.