Американская блогерша и светская львица Ким Кардашян воспитывает четверых детей. Звезда воспитывает двух дочерей, поэтому решила маленьким красавицам сделать фотосессию.

Фотографии двух дочерей – 7-летней Норт и 2-летней Чикаго Ким Кардашян опубликовала на своей личной странице в инстаграме.

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Мои девочки хотели сделать совместную фотосессию, сидя на этой рейке. Проведите пальцем вправо, чтобы увидеть, как закончилось",

– написала Ким Кардашян.

Фотосессия завершилась падением с перекладины обеих девочек – это можно увидеть на последнем фото, которое опубликовала Ким Кардашян.

Для фотосессии Норт выбрала трендовые шерстяные кюлоты, черный топ и сапоги-казаки в ковбойском стиле. Чикаго была одета в детский комбинезон, но на ее ножках красовались обувь Adidas Yeezy Slide.



Дочери Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Старшая дочь Норт уже успела себя реализовать как маленькая рэп-исполнительница и модель. Нет сомнений, что благодаря своей узнаваемости и настойчивости она сможет достичь желаемых высот.



Норт и Чикаго позируют на камеру / Instagram / @kimkardashian



Веселая фотосессия завершилась падением / Instagram / @kimkardashian

Стоит добавить, что в семье Ким Кардашян и Канье Уэста воспитывают еще двух детей: сына Сеинта и сына Псалома.