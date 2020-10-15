Актриса Кейт Гадсон має у фільмографії чимало популярних романтичних комедій, відтак їй часто доводилось цілувати партнерів по фільмах. І тільки один голлівудський красень відзначився фіаско у пікантних сценах.

У вівторок, 13 жовтня, Кейт Гадсон взяла участь у подкасті Гвінет Пелтроу. Новий випуск Goop вийшов у мережі та відзначився пікантними деталями про зйомки голлівудських фільмів, передає журнал People. Зокрема, Кейт Гадсон згадали найкращі і найгірші поцілунки на знімальному майданчику.

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Запрошена гостя подкасту зізналась, що насправді у її кар'єрі не було такого поцілунку, який би став культовим або ж запам'ятався їй. Однією із найкращих сцен для Кейт Гадсон була зйомка з Біллі Крудапом у фільмі "Майже знамениті". Однак кадр з їхнім поцілунком не увійшов до фінального варіанту стрічки.

А от найгірші пікантні сцени для Кейт Гадсон були з голлівудським красенем Меттью Макконахі. У тандемі актори працювали у двох романтичних стрічках – "Золото дурнів" та "Як позбутись хлопця за 10 днів". І завжди кадр щось псувало.

Кожного разу, коли я цілую Макконахі, завжди щось відбувається. Або в когось нежить, або вітер все псує, або ще щось, – розповіда Кейт Гадсон, розсмішився свою колегу.



Кейт Гадсон і Меттью Макконахі / Фото Metro

Водночас Гвінет Пелтроу пригадала зйомки у фільмах Marvel. У супергеройських фільмах актриса зіграла дівчину "Залізної людини" Вірджинію. У серії стрічок їхній роман поступово розвивається, а перед глядачами постає не одна романтична сцена з Гвінет Пелтроу та Робертом Дауні-молодшим. Однак саме поцілунки у стрічках Marvel були не дуже приємними для актриси.

"Коли я цілувала Роберта, я думала: "Та ви знущаєтесь, це ж буквально як з братом цілуватися", – згадала Гвінет Пелтроу.



Головні актори фільмів про "Залізну людину" / Фото PopCorn