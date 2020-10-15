У актрисы Кейт Хадсон в фильмографии немало популярных романтических комедий, поэтому ей часто приходилось целовать партнеров по фильмам. И только один голливудский красавец отметился фиаско в пикантных сценах.

Во вторник, 13 октября, Кейт Хадсон приняла участие в подкасте Гвинет Пэлтроу. Новый выпуск Goop вышел в сети и отметился пикантными деталями о съемках голливудских фильмов, передает журнал People. В частности, Кейт Хадсон вспомнили лучшие и худшие поцелуи на съемочной площадке.

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Приглашенная гостья подкаста призналась, что на самом деле в ее карьере не было такого поцелуя, который бы стал культовым или же запомнился ей. Одной из лучших сцен для Кейт Хадсон была съемка с Билли Крудапом в фильме "Почти знаменитые". Однако кадр с их поцелуем не вошел в финальный вариант фильма.

А вот худшие пикантные сцены для Кейт Хадсон были с голливудским красавцем Мэттью Макконахи. В тандеме актеры работали в двух романтических лентах – "Золото дураков" и "Как избавиться от парня за 10 дней". И всегда кадр что-то портило.

Всякий раз, когда я целую Макконахи, всегда что-то происходит. Или у кого – то насморк, или ветер все портит, или еще что-то,

– рассказывает Кейт Хадсон, рассмешив свою коллегу.

Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи / Фото Metro

В то же время Гвинет Пэлтроу вспомнила съемки в фильмах Marvel. В супергеройских фильмах актриса сыграла девушку "Железного человека" Вирджинию. В серии лент их роман постепенно развивается, а перед зрителями предстает не одна романтическая сцена с Гвинет Пэлтроу и Робертом Дауни-младшим. Однако именно поцелуи в лентах Marvel были не очень приятными для актрисы.

"Когда я целовала Роберта, я думала: "Да вы издеваетесь, это же буквально как с братом целоваться", – вспомнила Гвинет Пэлтроу.

Главные актеры фильмов о "Железном человеке" / Фото PopCorn