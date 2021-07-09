Кайлі Дженнер невпинно доводить, що є однією з найсексуальніших дівчат та зваблює все більше прихильників. 246 тисяч підписників зірки нетерпляче чекають її нові публікації.

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Нові спекотні фото Кайлі Дженнер

Зірка звабливо позувала на камеру в обтислій напівпрозорій сукні чорного кольору з принтом. Вбрання гарно підкреслило принади розкішної фігури представниці телесімейства Кардашян-Дженнер. Кайлі похизувалася пишними оголеними сідницями.

Зухвалий аутфіт бізнесвумен доповнила маленька сумочка, яка гармонійно поєдналася з сукнею, та трендові сонцезахисні окуляри. Довге розкішне волосся Дженнер вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з нюдовим блиском на губах.



Кайлі Дженнер в обтислій сукні / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер



Кайлі Дженнер в обтислій сукні / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер