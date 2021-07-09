Кайли Дженнер неустанно доказывает, что является одной из самых сексуальных девушек и обольщает все больше поклонников. 246 тысяч подписчиков звезды нетерпеливо ждут ее новые публикации.

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Новые жаркие фото Кайли Дженнер

Звезда обольстительно позировала на камеру в обтягивающем полупрозрачном платье черного цвета с принтом. Наряд хорошо подчеркнул прелести роскошной фигуры представительницы телесемейства Кардашян-Дженнер. Кайли похвасталась пышными обнаженными ягодицами.

Дерзкий аутфит бизнесвумен дополнила маленькая сумочка, которая гармонично соединилась с платьем, и трендовые солнцезащитные очки. Длинные роскошные волосы Дженнер вложила в легкие волны, а на лице сделала безупречный макияж с нюдовым блеском на губах.



Кайли Дженнер в обтягивающем платье / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

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Кайли Дженнер в обтягивающем платье / Фото из инстаграма Кайли Дженнер