Різдво Христове 2022: що не можна робити у свято, народні прикмети
25 грудня згідно з григоріанським календарем християни західного обряду та православні віряни відзначають світле зимове свято Різдво Христове. Як і будь-яке інше велике церковне свято, Різдво має безліч прикмет і заборон.
Хоча Різдво, яке відзначають 25 грудня часто називають "католицьким", однак велика частина православних церков у всьому світі й також в Україні святкують його також цього дня. В Україні воно завжди наповнене затишком та сімейною атмосферою, коли вся родина збирається разом й славить Господа, зазначає 24 канал.
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Подія Різдва Христового, яка трапилася понад 2022 роки тому, описується у Євангелія від Матвія та від Луки. Марія та її чоловік Йосип вирушили до Вифлеєму згідно з наказом царя Ірода, який вирішив провести перепис населення.
Батьки Ісуса не знайшли місця для ночівлі в місті, тож вирішили зупинитися в хліві, що розміщувався в печері. Там і народився Син Божий Ісус Христос. У момент його народження на небі засяяла Вифлеємська зірка, а першими про велике чудову дізналися пастухи, їм про це розповіли ангели.
Різдво Христове 2022 – що не можна робити / Фото Unsplash
Що не можна робити на Різдво 25 грудня
Як і в кожне свято всі заборони здебільшого пов'язані з народним традиціям та церковними правилами.
- Не можна працювати по дому, прибирати чи займатися рукоділлям та прибирати. Всі домашні справи варто зробити заздалегідь.
- Не можна ходити на полювання чи риболовлю.
- Не можна шити й в'язати.
- Не можна покидати свою домівку.
- Не можна вживати лайливі слова та ображати один одного.
- Не можна вставати з-за святкового столу, якщо ви не скуштували усі 12 страв.
- Напередодні Різдва у Святий вечір не можна їсти м’ясо та продукти тваринного походження.
- У свято не можна відмовляти людям в допомозі.
- Не можна ворожити.
- Не можна зустрічати Різдво у старому одязі.
- Попри те, що на столі зазвичай багато їжі, однак у свято не можна переїдати.
Різдво – що не можна робити, народні прикмети / Фото "Радіо ТРЕК"
Народні повір'я у Різдво Христове
- Якщо напередодні Різдва є хуртовина, то це до ранньої весни, а якщо Різдво буде теплим – то весна навпаки, буде холодною.
- Якщо на Різдво йде сніг, то майбутній рік буде вдалим.
- Якщо будуть сильні морози, то це до багатого врожаю.
- Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то вас очікують радісні новини.
- Бурхлива завірюха віщує хороший врожай меду.