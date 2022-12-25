Різдво Христове 2022: що не можна робити у свято, народні прикмети

25 грудня 2022, 07:50
Читать новость на русском

25 грудня згідно з григоріанським календарем християни західного обряду та православні віряни відзначають світле зимове свято Різдво Христове. Як і будь-яке інше велике церковне свято, Різдво має безліч прикмет і заборон.

Хоча Різдво, яке відзначають 25 грудня часто називають "католицьким", однак велика частина православних церков у всьому світі й також в Україні святкують його також цього дня. В Україні воно завжди наповнене затишком та сімейною атмосферою, коли вся родина збирається разом й славить Господа, зазначає 24 канал. 

Читайте також 25 грудня – Різдво в Україні 2022: історія й традиції відзначення християнського свята

Подія Різдва Христового, яка трапилася понад 2022 роки тому, описується у Євангелія від Матвія та від Луки. Марія та її чоловік Йосип вирушили до Вифлеєму згідно з наказом царя Ірода, який вирішив провести перепис населення.

Батьки Ісуса не знайшли місця для ночівлі в місті, тож вирішили зупинитися в хліві, що розміщувався в печері. Там і народився Син Божий Ісус Христос. У момент його народження на небі засяяла Вифлеємська зірка, а першими про велике чудову дізналися пастухи, їм про це розповіли ангели. 

Різдво Христове 2022 – що не можна робити / Фото Unsplash

Що не можна робити на Різдво 25 грудня

Як і в кожне свято всі заборони здебільшого пов'язані з народним традиціям та церковними правилами. 

  • Не можна працювати по дому, прибирати чи займатися рукоділлям та прибирати. Всі домашні справи варто  зробити заздалегідь.
  • Не можна ходити на полювання чи риболовлю.
  • Не можна шити й в'язати.
  • Не можна покидати свою домівку. 
  • Не можна вживати лайливі слова та ображати один одного. 
  • Не можна вставати з-за святкового столу, якщо ви не скуштували усі 12 страв.
  • Напередодні Різдва у Святий вечір не можна їсти м’ясо та продукти тваринного походження. 
  • У свято не можна відмовляти людям в допомозі.
  • Не можна ворожити. 
  • Не можна зустрічати Різдво у старому одязі.
  • Попри те, що на столі зазвичай багато їжі, однак у свято не можна переїдати. 

Різдво – що не можна робити, народні прикмети / Фото "Радіо ТРЕК"

Народні повір'я у Різдво Христове 

  • Якщо напередодні Різдва є хуртовина, то це до ранньої весни, а якщо Різдво буде теплим – то весна навпаки, буде холодною.
  • Якщо на Різдво йде сніг, то  майбутній рік буде вдалим.
  • Якщо будуть сильні морози, то це до багатого врожаю.
  • Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то вас очікують радісні новини.
  • Бурхлива завірюха віщує хороший врожай меду.
Автор: Ірина Ковальчук