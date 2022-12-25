Хоча Різдво, яке відзначають 25 грудня часто називають "католицьким", однак велика частина православних церков у всьому світі й також в Україні святкують його також цього дня. В Україні воно завжди наповнене затишком та сімейною атмосферою, коли вся родина збирається разом й славить Господа, зазначає 24 канал.

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Подія Різдва Христового, яка трапилася понад 2022 роки тому, описується у Євангелія від Матвія та від Луки. Марія та її чоловік Йосип вирушили до Вифлеєму згідно з наказом царя Ірода, який вирішив провести перепис населення.

Батьки Ісуса не знайшли місця для ночівлі в місті, тож вирішили зупинитися в хліві, що розміщувався в печері. Там і народився Син Божий Ісус Христос. У момент його народження на небі засяяла Вифлеємська зірка, а першими про велике чудову дізналися пастухи, їм про це розповіли ангели.

Різдво Христове 2022 – що не можна робити / Фото Unsplash

Що не можна робити на Різдво 25 грудня

Як і в кожне свято всі заборони здебільшого пов'язані з народним традиціям та церковними правилами.

Не можна працювати по дому, прибирати чи займатися рукоділлям та прибирати. Всі домашні справи варто зробити заздалегідь.

Не можна ходити на полювання чи риболовлю.

Не можна шити й в'язати.

Не можна покидати свою домівку.

Не можна вживати лайливі слова та ображати один одного.

Не можна вставати з-за святкового столу, якщо ви не скуштували усі 12 страв.

Напередодні Різдва у Святий вечір не можна їсти м’ясо та продукти тваринного походження.

У свято не можна відмовляти людям в допомозі.

Не можна ворожити.

Не можна зустрічати Різдво у старому одязі.

Попри те, що на столі зазвичай багато їжі, однак у свято не можна переїдати.

Різдво – що не можна робити, народні прикмети / Фото "Радіо ТРЕК"

Народні повір'я у Різдво Христове