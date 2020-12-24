Щороку католики святкують найважливіше церковне свято – Різдво Христове. Відзначання цього дня, за західним обрядом, є дуже цікавим і насиченим звичаями. Про головні традиції цього дня, чому католицьке Різдво не зовсім католицьке, а також, що не варто робити на Різдво – читайте в матеріалі Lifestyle 24.

Різдво у католиків відзначається більше, ніж Новий Рік, і вважається головним сімейним святом. Люди відкладають будь-які, навіть найважливіші справи, щоб провести різдвяний вечір у колі найближчих і найрідніших людей.

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Різдво 25 грудня : традиції святкування

У католицькому світі Різдво вважається найбільшим церковним святом. Всі надзвичайно сильно чекають цього дня, адже він уособлює народження нового життя, спасіння всього людського роду. Він відзначається 25 грудня в багатьох країнах світу на честь народження Божого Сина, що викупив гріхи людей своєю смертю.

Цікавим фактом є те, що в Західній Україні Різдво 25-го грудня відзначали здебільшого поляки, так як Галичина довгий час перебувала в складі Польщі. Тому, іноді католицьке Різдво називають "польським".

Також, Різдво 25 грудня називають "католицьким", що не є доречним, адже це свято відзначають не лише католики, а й протестанти й православні, в тому числі в Греції, Болгарії, Румунії, Сирії, Лівані та у Єгипті.



Різдво 25 грудня: традиції

Найбільшою прикрасою оселі католиків є розкішна ялинка або смерека, вбрана у найкращі іграшки. Дерево можна прикрасити, як забажаєте, навіть свіжі квіти та соковиті фрукти можуть стати частиною декору.

Також, гарною традицією є обмін подарунками. В пам'ять про те, як волхви прийшли до малюка Ісуса зі своїми дарами, віряни теж дарують одне одному різноманітні дарунки, які отримують всі – від найменшого до найбільшого в родині.



Звичаї Різдва 25 грудня

На Різдво відбуваються три богослужіння:

Перше відбувається опівночі, воно символізує єдність Отця і Сина.

Друге – на світанку, під час появи на світ нового життя.

Третє відбувається вдень. Воно доносить символ народження Ісуса Христа в серцях всіх вірян.

У католицькій традиції також присутній Адвент – це час очікування свята, адже католики не мають посту як такого. Релігійні католики протягом місяця перед Різдвом намагаються більше часу присвячувати молитвам і відвідуванню церкви та спілкуванню зі сім'єю. А дехто обмежує себе і не їсть м'ясо.



25 грудня в Україні святкують Різдво

Популярним звичаєм є й колядування. Віряни ходять домівками, співають колядки та прославляють Христа. У відповідь колядники отримують подарунки: ковбасу, смажені каштани, фрукти, яйця, пиріжки, солодощі.

Колядники зазвичай перевдягаються у маски та в шкури тварин, це дійство супроводжується гучним веселощами. Зазвичай з колядками ходять тільки до родичів, сусідів і близьких друзів.



Що не можна робити на Різдво 25 грудня

Що не можна робити на Різдво 25 грудня