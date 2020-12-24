Різдво 25 грудня: що треба знати про традиції свята та що не можна робити в цей день
Щороку католики святкують найважливіше церковне свято – Різдво Христове. Відзначання цього дня, за західним обрядом, є дуже цікавим і насиченим звичаями. Про головні традиції цього дня, чому католицьке Різдво не зовсім католицьке, а також, що не варто робити на Різдво – читайте в матеріалі Lifestyle 24.
Різдво у католиків відзначається більше, ніж Новий Рік, і вважається головним сімейним святом. Люди відкладають будь-які, навіть найважливіші справи, щоб провести різдвяний вечір у колі найближчих і найрідніших людей.
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Різдво 25 грудня : традиції святкування
У католицькому світі Різдво вважається найбільшим церковним святом. Всі надзвичайно сильно чекають цього дня, адже він уособлює народження нового життя, спасіння всього людського роду. Він відзначається 25 грудня в багатьох країнах світу на честь народження Божого Сина, що викупив гріхи людей своєю смертю.
Цікавим фактом є те, що в Західній Україні Різдво 25-го грудня відзначали здебільшого поляки, так як Галичина довгий час перебувала в складі Польщі. Тому, іноді католицьке Різдво називають "польським".
Також, Різдво 25 грудня називають "католицьким", що не є доречним, адже це свято відзначають не лише католики, а й протестанти й православні, в тому числі в Греції, Болгарії, Румунії, Сирії, Лівані та у Єгипті.
Різдво 25 грудня: традиції
Найбільшою прикрасою оселі католиків є розкішна ялинка або смерека, вбрана у найкращі іграшки. Дерево можна прикрасити, як забажаєте, навіть свіжі квіти та соковиті фрукти можуть стати частиною декору.
Також, гарною традицією є обмін подарунками. В пам'ять про те, як волхви прийшли до малюка Ісуса зі своїми дарами, віряни теж дарують одне одному різноманітні дарунки, які отримують всі – від найменшого до найбільшого в родині.
Звичаї Різдва 25 грудня
На Різдво відбуваються три богослужіння:
- Перше відбувається опівночі, воно символізує єдність Отця і Сина.
- Друге – на світанку, під час появи на світ нового життя.
- Третє відбувається вдень. Воно доносить символ народження Ісуса Христа в серцях всіх вірян.
У католицькій традиції також присутній Адвент – це час очікування свята, адже католики не мають посту як такого. Релігійні католики протягом місяця перед Різдвом намагаються більше часу присвячувати молитвам і відвідуванню церкви та спілкуванню зі сім'єю. А дехто обмежує себе і не їсть м'ясо.
25 грудня в Україні святкують Різдво
Популярним звичаєм є й колядування. Віряни ходять домівками, співають колядки та прославляють Христа. У відповідь колядники отримують подарунки: ковбасу, смажені каштани, фрукти, яйця, пиріжки, солодощі.
Колядники зазвичай перевдягаються у маски та в шкури тварин, це дійство супроводжується гучним веселощами. Зазвичай з колядками ходять тільки до родичів, сусідів і близьких друзів.
Що не можна робити на Різдво 25 грудня
Що не можна робити на Різдво 25 грудня
- Найперше – не можна сідати за різдвяний святковий стіл з образами у серці. Відпустіть весь негатив, пробачте всім, хто вас образив.
- Категорично не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не можна шити, прясти і займатися рукоділлям.
- Не можна ворожити.
- Не можна лаятися і лихословити
- Не можна зустрічати Різдво у брудному одязі.
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