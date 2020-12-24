Каждый год католики празднуют важнейший церковный праздник – Рождество Христово. Празднование этого дня, по западному обряду, является очень интересным и насыщенным обычаями. О главных традициях этого дня, почему католическое Рождество не совсем католическое, а также, что не стоит делать на Рождество – читайте в материале Lifestyle 24.

Рождество у католиков отмечается больше, чем Новый Год, и считается главным семейным праздником. Люди откладывают любые, даже самые важные дела, чтобы провести рождественский вечер в кругу самых близких и родных людей.

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Рождество 25 декабря: традиции празднования

В католическом мире Рождество считается самым большим церковным праздником. Все очень сильно ждут этого дня, ведь он олицетворяет рождение новой жизни, спасение всего человеческого рода. Он отмечается 25 декабря во многих странах мира в честь рождения Божьего Сына, искупившего грехи людей своей смертью.

Интересным фактом является то, что в Западной Украине Рождество 25-го декабря отмечали по большей части поляки, так как Галичина долгое время находилась в составе Польши. Поэтому, иногда католическое Рождество называют "польским".

Также, Рождество 25 декабря называют "католическим", что не является уместным, ведь этот праздник отмечают не только католики, но и протестанты и православные, в том числе в Греции, Болгарии, Румынии, Сирии, Ливане и в Египте.



Рождество 25 декабря: традиции

Самым большим украшением дома католиков является роскошная елка, наряженная в лучшие игрушки. Дерево можно украсить, как пожелаете, даже свежие цветы и сочные фрукты могут стать частью декора.

Также, хорошей традицией является обмен подарками. В память о том, как волхвы пришли к малышу Иисусу со своими дарами, верующие тоже дарят друг другу разнообразные дары, которые получают все – от самого маленького до самого большого в семье.



Обычаи Рождества 25 декабря

На Рождество проходят три богослужения:

Первое происходит в полночь, оно символизирует единство Отца и сына.

Второе – на рассвете, во время появления на свет новой жизни.

Третье происходит днем. Оно доносит символ рождения Иисуса Христа в сердца всех верующих.

В католической традиции также присутствует Адвент – это время ожидания праздника, ведь католики не имеют поста как такового. Религиозные католики в течение месяца перед Рождеством стараются больше времени посвящать молитвам, посещению церкви и общению с семьей. А кое-кто ограничивает себя и не ест мясо.



25 декабрь в Украине празднуют Рождество

Популярным обычаем является и колядование. Верующие ходят по домам, поют колядки и славят Христа. В ответ колядники получают подарки: колбасу, жареные каштаны, фрукты, яйца, пирожки, сладости.

Колядники обычно переодеваются в маски и в шкуры животных, это действо сопровождается шумным весельем. Обычно с колядками ходят только к родственникам, соседям и близким друзьям.



Что нельзя делать на Рождество 25 декабря

Что нельзя делать на Рождество 25 декабря