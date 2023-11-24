День ангела Катерини в Україні: картинки-привітання зі святом для найрідніших

День святої Катерини – одне із найбільших християнських свят. У цей день заведено йти до церкви і молитися до покровительки сімейного щастя.

Сьогодні також усі Катерини відзначають День ангела. Тож не забудьте привітати друзів та рідних з іменинами. 24 Канал підготував красиві картинки-привітання, які викличуть усмішку на обличчях ваших близьких людей.

До речі Православний календар на листопад: як зміняться дати релігійних свят

День ангела Катерини: картинки-привітання зі святом

День ангела Катерини / Фото lux.fm

День ангела Катерини / Фото supersolnishco.net

День ангела Катерини / Фото Pinterest

День ангела Катерини / Фото lux.fm

День ангела Катерини / Фото Pinterest

День ангела Катерини / Фото Telegraf