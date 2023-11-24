День ангела Катерини в Україні: картинки-привітання зі святом для найрідніших
24 листопада 2023, 06:00Читать новость на русском
День святої Катерини – одне із найбільших християнських свят. У цей день заведено йти до церкви і молитися до покровительки сімейного щастя.
Сьогодні також усі Катерини відзначають День ангела. Тож не забудьте привітати друзів та рідних з іменинами. 24 Канал підготував красиві картинки-привітання, які викличуть усмішку на обличчях ваших близьких людей.
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