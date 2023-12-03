Відомо, що Остапчук має двох дітей від першої дружини Олени Войченко – 10-річну доньку Емілію та 5-річного сина Евана.

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Дружина Остапчука розповіла, чи спілкується з його дітьми

У інстаграмі Катерини Полтавської з'явилося питання від читача, чи комунікує вона із дітьми Володимира Остапчука від першої дружини Олени Войченко. Вона лаконічно прокоментувала цю тему.

Малі живуть в Канаді. Я поки не бачу в цьому сенсу. У них є мама й тато. Якби вони жили в Україні і я з ними бачилася, то, звичайно, що спілкувалася б,

– зазначила дівчина.



Скриншот історії / Фото з інстаграму Катерини Полтавської

Після початку великої війни Олена Войченко разом з двома дітьми – Емілією та Еваном переїхали до Канади, де живуть й сьогодні. Через це телеведучий не часто бачиться наживо зі своїми дітьми. Однак Володимир розповідав, що телефонує їм кожного тижня.

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