Відомо, що Остапчук має двох дітей від першої дружини Олени Войченко – 10-річну доньку Емілію та 5-річного сина Евана.
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Дружина Остапчука розповіла, чи спілкується з його дітьми
У інстаграмі Катерини Полтавської з'явилося питання від читача, чи комунікує вона із дітьми Володимира Остапчука від першої дружини Олени Войченко. Вона лаконічно прокоментувала цю тему.
Малі живуть в Канаді. Я поки не бачу в цьому сенсу. У них є мама й тато. Якби вони жили в Україні і я з ними бачилася, то, звичайно, що спілкувалася б,
– зазначила дівчина.
Скриншот історії / Фото з інстаграму Катерини Полтавської
Після початку великої війни Олена Войченко разом з двома дітьми – Емілією та Еваном переїхали до Канади, де живуть й сьогодні. Через це телеведучий не часто бачиться наживо зі своїми дітьми. Однак Володимир розповідав, що телефонує їм кожного тижня.
Про особисте життя Володимира Остапчука
- Шоумен вже мав два шлюби. Вперше Володимир одружився з перекладачкою Оленою Войченко. Подружжя прожило у шлюбі 13 років та має двох спільних дітей – Евана та Емілію. Невдовзі Остапчук одружився з нотаріусинею Христиною Горняк. Менше, ніж за рік, пара розлучилась.
- У квітні Володимир підтвердив стосунки з новою дівчиною – блогеркою Катериною Полтавською. Він вперше оприлюднив спільне фото з дівчиною та зізнався, що любить її. Катерина також вперше поширила світлину з Остапчуком та написала, що пишається ним.
- Полтавська розповідала, що хотіла б відсвяткувати одруження. У блогерки запитали, яи планують вони весілля з традиційною церемонією та білою сукнею, на що Катерина відповіла ствердно. Але коли буде весілля – вона не зазначила.
- Улітку Володимир поділився, що хотів би знову відчути радість батьківства. Зокрема, з Катериною вони хочуть двох дітей.
- У серпні пара повідомляла, що облаштовує заміський будинок, який шоумен придбав зі своєю колишньою дружиною Христиною Горняк. Остапчук з Полтавською опублікували фото, який вигляд матиме їхня вітальня. Також блогерка показала дизайн дитячої кімнати.