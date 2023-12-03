Известно, что у Остапчука есть двое детей от первой жены Елены Войченко – 10-летняя дочь Эмилия и 5-летний сын Эван.

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Жена Остапчука рассказала, общается ли с его детьми

В инстаграмме Екатерины Полтавской возник вопрос от читателя, коммуницирует ли она с детьми Владимира Остапчука от первой жены Елены Войченко. Она лаконично прокомментировала эту тему.

Малые живут в Канаде. Я пока не вижу в этом смысле. У них есть мама и папа. Если бы они жили в Украине и я с ними виделась, то, конечно, общалась бы,

– отметила девушка.



Скриншот истории / Фото из инстаграмма Екатерины Полтавской

После начала войны Елена Войченко вместе с двумя детьми – Эмилией и Эваном переехали в Канаду, где живут и сегодня. Поэтому телеведущий не часто видится вживую со своими детьми. Однако Владимир рассказывал, что звонит им каждую неделю.

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