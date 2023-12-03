Известно, что у Остапчука есть двое детей от первой жены Елены Войченко – 10-летняя дочь Эмилия и 5-летний сын Эван.
Интригует Екатерина Полтавская впервые высказалась об экс-жене Остапчука: что говорит об их внешности
Жена Остапчука рассказала, общается ли с его детьми
В инстаграмме Екатерины Полтавской возник вопрос от читателя, коммуницирует ли она с детьми Владимира Остапчука от первой жены Елены Войченко. Она лаконично прокомментировала эту тему.
Малые живут в Канаде. Я пока не вижу в этом смысле. У них есть мама и папа. Если бы они жили в Украине и я с ними виделась, то, конечно, общалась бы,
– отметила девушка.
Скриншот истории / Фото из инстаграмма Екатерины Полтавской
После начала войны Елена Войченко вместе с двумя детьми – Эмилией и Эваном переехали в Канаду, где живут и сегодня. Поэтому телеведущий не часто видится вживую со своими детьми. Однако Владимир рассказывал, что звонит им каждую неделю.
О личной жизни Владимира Остапчука
- Шоумен уже имел два брака. Впервые Владимир женился на переводчице Елене Войченко. Супруги прожили в браке 13 лет и имеют двоих общих детей – Эвана и Эмилию. Вскоре Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк. Меньше, чем через год, пара развелась.
- В апреле Владимир подтвердил отношения с новой девушкой – блогершей Екатериной Полтавской. Он впервые обнародовал совместное фото с девушкой и признался, что любит ее. Екатерина также впервые распространила фотографию с Остапчуком и написала, что гордится им.
- Полтавская рассказывала, что хотела бы отпраздновать женитьбу. У блогерши спросили, планируют ли они свадьбу с традиционной церемонией и белым платьем, на что Екатерина ответила утвердительно. Но когда будет свадьба – она не указала.
- Летом Владимир поделился, что хотел бы снова почувствовать радость отцовства. В частности, с Екатериной они хотят двоих детей.
- В августе пара сообщала, что обустраивает загородный дом, который шоумен приобрел со своей бывшей супругой Кристиной Горняк. Остапчук с Полтавской опубликовали фото, как будет выглядеть их гостиная. Также блогерша показала дизайн детской комнаты.