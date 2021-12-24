Врочисті картинки-привітання зі Святвечором-2021

24 грудня 2021 , 07:03
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

24 грудня усі християни західного обряду зустрічають Святвечір. Переддень Різдва Христового завжди сповнений теплою й родинною атмосферою, котра по вінця заповнює наші серця. Привітайте рідних з врочистим Святвечором лише найкращими картинками-привітаннями!

Редакція Lifestyle 24 щиро вітає християн зі Святвечором 24 грудня. Нехай ваші домівки завжди будуть сповнені теплом і радістю, а щастя й Божа ласка ніколи не оминає вас стороною!

До слова Вихідні у січні-2022: скільки українці відпочиватимуть на Новий рік та різдвяні свята

Святвечір-2021: картинки-привітання


Привітання зі Святвечором 24 грудня


Картинки зі Святвечором 24 грудня


Католицький Святвечір 2021: картинки-привітання


Вітаю з Католицьким Святвечором 2021


Святвечір 2021: листівки


Зі Святою Вечерею 2021!

Автор: Андріана Будиш