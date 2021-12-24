Врочисті картинки-привітання зі Святвечором-2021

24 грудня усі християни західного обряду зустрічають Святвечір. Переддень Різдва Христового завжди сповнений теплою й родинною атмосферою, котра по вінця заповнює наші серця. Привітайте рідних з врочистим Святвечором лише найкращими картинками-привітаннями!

Редакція Lifestyle 24 щиро вітає християн зі Святвечором 24 грудня. Нехай ваші домівки завжди будуть сповнені теплом і радістю, а щастя й Божа ласка ніколи не оминає вас стороною!

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Святвечір-2021: картинки-привітання



Привітання зі Святвечором 24 грудня



Картинки зі Святвечором 24 грудня



Католицький Святвечір 2021: картинки-привітання



Вітаю з Католицьким Святвечором 2021



Святвечір 2021: листівки



Зі Святою Вечерею 2021!