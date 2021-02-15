Картинки-привітання зі Стрітенням: найкращі вітання зі святом

Джерело:24 канал
Стрітення вважається одним із 12 найбільших свят року. Християни східного обряду святкують його 15 лютого. Привітайте усіх близьких і рідних з цим днем та побажайте їм Божої ласки та благословення.
Свято Стрітення має свою особливу історію. Вважають, що на 40-й день після народження Христа, його батьки – Діва Марія та Йосип принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму. Там маленького Спасителя чекали свята Анна та старець Симеон. Згідно до переказів, колись давно до Симеона прийшов янгол і сповістив йому, що той не помре, доки не побачить народження Христа.
Читайте Коли в Україні святкуватимуть Масляну-2021: дата і традиції свята
Стрітення: картинки
Стрітення 2021 картинки-привітання
Картинки зі Стрітенням
Стрітення: привітання
Стрітення святкують 15 лютого
Зі святом Стрітення!
Стрітення Господнє: картинки
Вітання зі Стрітенням