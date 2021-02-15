Стрітення вважається одним із 12 найбільших свят року. Християни східного обряду святкують його 15 лютого. Привітайте усіх близьких і рідних з цим днем та побажайте їм Божої ласки та благословення.

Свято Стрітення має свою особливу історію. Вважають, що на 40-й день після народження Христа, його батьки – Діва Марія та Йосип принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму. Там маленького Спасителя чекали свята Анна та старець Симеон. Згідно до переказів, колись давно до Симеона прийшов янгол і сповістив йому, що той не помре, доки не побачить народження Христа.

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Стрітення: картинки-привітання зі святом



Стрітення: картинки



Стрітення 2021 картинки-привітання



Картинки зі Стрітенням



Стрітення: привітання



Стрітення святкують 15 лютого



Зі святом Стрітення!