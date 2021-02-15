Картинки-поздравления со Сретением: лучшие поздравления с праздником
Сретение считается одним из 12 самых больших праздников года. Христиане восточного обряда празднуют его 15 февраля. Поздравьте всех близких и родных с этим днем и пожелайте им Божьей милости и благословения.
Источник:24 канал
Праздник Сретения имеет свою особую историю. Считают, что на 40-й день после рождения Христа, его родители – Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Там маленького Спасителя ждали святая Анна и старец Симеон. Согласно преданиям, когда-то давно Симеону пришел ангел и возвестил ему, что он не умрет, пока не увидит рождения Христа.
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Сретение: картинки-поздравления с праздником
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С праздником Сретения!
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Поздравление со Сретением
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