Сретение считается одним из 12 самых больших праздников года. Христиане восточного обряда празднуют его 15 февраля. Поздравьте всех близких и родных с этим днем и пожелайте им Божьей милости и благословения.

Праздник Сретения имеет свою особую историю. Считают, что на 40-й день после рождения Христа, его родители – Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Там маленького Спасителя ждали святая Анна и старец Симеон. Согласно преданиям, когда-то давно Симеону пришел ангел и возвестил ему, что он не умрет, пока не увидит рождения Христа. Читайте Когда в Украине будут праздновать Масленицу-2021: дата и традиции праздника Сретение: картинки-поздравления с праздником

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Сретение отмечают 15 февраля

С праздником Сретения!

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Поздравление со Сретением