Нехай хороше приходить, а погане лишається позаду: листівки зі Старим Новим роком-2022
Джерело:24 канал
Нам завжди хочеться поділитись гарним настроєм чи приємними емоціями з рідними людьми. Чудовим приводом для цього стануть свята. 14 січня в Україні святкують Старий Новий рік, тож надішліть близьким красиву листівку-привітання з цією веселою подією.
Свято Старого Нового року виникло через зміну літочислень. У 1918 році відбувся перехід від старого юліанського календаря до нового – григоріанського.
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Подію відзначається переважно в тих країнах, де православна церква продовжує користуватися юліанським календарем, а це Україна, Білорусь, Грузія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Чорногорія і Сербія.
Старий Новий рік-2022: красиві картинки-привітання
Привітання зі Старим Новим роком 2022
Картинки зі Старим Новим роком 2022
Старий Новий рік 2022: картинки-привітання
З Старим Новим роком 2022
Вітаю зі Старим Новим роком 2022
Листівки зі Старим Новим роком 2022
Старий Новий рік 2022: привітання у листівках
Вітання з Старим Новим роком 2022
Старий Новий рік 2022: привітання