Свято Старого Нового року виникло через зміну літочислень. У 1918 році відбувся перехід від старого юліанського календаря до нового – григоріанського.

До слова Сієм, сієм, посіваєм: веселі посівалки для дітей українською мовою

Подію відзначається переважно в тих країнах, де православна церква продовжує користуватися юліанським календарем, а це Україна, Білорусь, Грузія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Чорногорія і Сербія.

Старий Новий рік-2022: красиві картинки-привітання

Привітання зі Старим Новим роком 2022
Привітання зі Старим Новим роком 2022

Картинки зі Старим Новим роком 2022
Картинки зі Старим Новим роком 2022

Старий Новий рік 2022 картинки привітання
Старий Новий рік 2022: картинки-привітання

З Старим Новим роком 2022
З Старим Новим роком 2022

Вітаю зі Старим Новим роком 2022
Вітаю зі Старим Новим роком 2022

Листівки зі Старим Новим роком 2022
Листівки зі Старим Новим роком 2022

Старий Новий рік 2022 привітання у листівках
Старий Новий рік 2022: привітання у листівках

Вітання з Старим Новим роком 2022
Вітання з Старим Новим роком 2022

Старий Новий рік 2022 привітання
Старий Новий рік 2022: привітання