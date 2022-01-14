Свято Старого Нового року виникло через зміну літочислень. У 1918 році відбувся перехід від старого юліанського календаря до нового – григоріанського.

До слова Сієм, сієм, посіваєм: веселі посівалки для дітей українською мовою

Подію відзначається переважно в тих країнах, де православна церква продовжує користуватися юліанським календарем, а це Україна, Білорусь, Грузія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Чорногорія і Сербія.

Старий Новий рік-2022: красиві картинки-привітання



Привітання зі Старим Новим роком 2022



Картинки зі Старим Новим роком 2022



Старий Новий рік 2022: картинки-привітання



З Старим Новим роком 2022



Вітаю зі Старим Новим роком 2022



Листівки зі Старим Новим роком 2022



Старий Новий рік 2022: привітання у листівках



Вітання з Старим Новим роком 2022