Праздник Старого Нового года возник из-за смены летоисчислений. В 1918 году произошел переход от старого юлианского календаря к новому – григорианскому.

К слову Сеем, сеем, посеваем: веселые посевалки для детей на украинском языке

Событие отмечается преимущественно в странах, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем, а это Украина, Беларусь, Грузия, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория и Сербия.

Старый Новый год-2022: красивые картинки-поздравления

Привітання зі Старим Новим роком 2022

Поздравления со Старым Новым годом 2022

Картинки зі Старим Новим роком 2022

Картинки со Старым Новым годом 2022

Старий Новий рік 2022 картинки привітання

Старый Новый год 2022: картинки-поздравления

З Старим Новим роком 2022

Со Старым Новым годом 2022

Вітаю зі Старим Новим роком 2022

Поздравляю со Старым Новым годом 2022

Листівки зі Старим Новим роком 2022

Открытки со Старым Новым годом 2022

Старий Новий рік 2022 привітання у листівках

Старый Новый год 2022: поздравления в открытках

Вітання з Старим Новим роком 2022

Поздравление со Старым Новым годом 2022

Старий Новий рік 2022 привітання

Старый Новый год 2022: поздравления