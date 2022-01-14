Праздник Старого Нового года возник из-за смены летоисчислений. В 1918 году произошел переход от старого юлианского календаря к новому – григорианскому.
К слову Сеем, сеем, посеваем: веселые посевалки для детей на украинском языке
Событие отмечается преимущественно в странах, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем, а это Украина, Беларусь, Грузия, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория и Сербия.
Старый Новый год-2022: красивые картинки-поздравления
Поздравления со Старым Новым годом 2022
Картинки со Старым Новым годом 2022
Старый Новый год 2022: картинки-поздравления
Со Старым Новым годом 2022
Поздравляю со Старым Новым годом 2022
Открытки со Старым Новым годом 2022
Старый Новый год 2022: поздравления в открытках
Поздравление со Старым Новым годом 2022
Старый Новый год 2022: поздравления