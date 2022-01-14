Праздник Старого Нового года возник из-за смены летоисчислений. В 1918 году произошел переход от старого юлианского календаря к новому – григорианскому.

К слову Сеем, сеем, посеваем: веселые посевалки для детей на украинском языке

Событие отмечается преимущественно в странах, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем, а это Украина, Беларусь, Грузия, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория и Сербия.

Старый Новый год-2022: красивые картинки-поздравления

Поздравления со Старым Новым годом 2022

Картинки со Старым Новым годом 2022

Старый Новый год 2022: картинки-поздравления

Со Старым Новым годом 2022

Поздравляю со Старым Новым годом 2022

Открытки со Старым Новым годом 2022

Старый Новый год 2022: поздравления в открытках

Поздравление со Старым Новым годом 2022

Старый Новый год 2022: поздравления