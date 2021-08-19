Святкові картинки-привітання з Яблучним Спасом 2021
Джерело:24 канал
Яблучний Спас українці святкують 19 серпня. Давні українці вважали цей день особливим, адже у нього відзначалось перше свято врожаю. Також у цей день віряни святкують Преображення Господнє. Привітайте рідних зі святом Яблучного Спаса 2021 гарними картинками-привітаннями, щоб їхнє свято стало ще яскравішим!
Хоч свято Яблучного Спаса має у собі язичницькі корені, віряни підлаштували його під християнські традиції і от уже декілька століть його відзначають. Яблучний Спас збігається з Преображенням Господнім, тож цього дня влаштовують великі Літургії, де освячують мед, яблука та інші фрукти.
Важливо Зі святом Яблучного Спаса: що не можна робити у подію
Картинки-привітання з Яблучним Спасом 2021
Яблучний Спас 2021: картинки-привітання
Картинки з Яблучним Спасом 2021
Привітання з Яблучним Спасом 2021
Зі святом Яблучного Спаса!
Вітаю з Яблучним Спасом!
До слова Відзначаємо Яблучний Спас: що відомо про історію свята і його традиції
Яблучний спас 2021: привітання-листівки
Яблучний Спас в Україні святкують 19 серпня