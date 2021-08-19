Святкові картинки-привітання з Яблучним Спасом 2021

19 серпня 2021 , 07:01
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Джерело:

24 канал

Яблучний Спас українці святкують 19 серпня. Давні українці вважали цей день особливим, адже у нього відзначалось перше свято врожаю. Також у цей день віряни святкують Преображення Господнє. Привітайте рідних зі святом Яблучного Спаса 2021 гарними картинками-привітаннями, щоб їхнє свято стало ще яскравішим!

Хоч свято Яблучного Спаса має у собі язичницькі корені, віряни підлаштували його під християнські традиції і от уже декілька століть його відзначають. Яблучний Спас збігається з Преображенням Господнім, тож цього дня влаштовують великі Літургії, де освячують мед, яблука та інші фрукти.

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Картинки-привітання з Яблучним Спасом 2021


Яблучний Спас 2021: картинки-привітання


Картинки з Яблучним Спасом 2021


Привітання з Яблучним Спасом 2021


Зі святом Яблучного Спаса!


Вітаю з Яблучним Спасом!

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Яблучний спас 2021: привітання-листівки


Яблучний Спас в Україні святкують 19 серпня

Автор: Андріана Будиш