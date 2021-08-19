Хоть праздник Яблочного Спаса имеет в себе языческие корни, верующие подстроили его под христианские традиции и вот уже несколько веков его отмечают. Яблочный Спас совпадает с Преображением Господа, поэтому в этот день устраивают большие Литургии, где освящают мед, яблоки и другие фрукты.

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Картинки-поздравления с Яблочным Спасом 2021



Яблочный Спас 2021: картинки-поздравления



Картинки с Яблочным Спасом 2021



Поздравления с Яблочным Спасом 2021



С праздником Яблочного Спаса!



Поздравляю с Яблочным Спасом!

​К слову Отмечаем Яблочный Спас: что известно об истории праздника и его традициях



Яблочный Спас 2021: поздравления-открытки