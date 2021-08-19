Хоть праздник Яблочного Спаса имеет в себе языческие корни, верующие подстроили его под христианские традиции и вот уже несколько веков его отмечают. Яблочный Спас совпадает с Преображением Господа, поэтому в этот день устраивают большие Литургии, где освящают мед, яблоки и другие фрукты.
Также С праздником Яблочного Спаса: что нельзя делать во время этого события
Картинки-поздравления с Яблочным Спасом 2021
Яблочный Спас 2021: картинки-поздравления
Картинки с Яблочным Спасом 2021
Поздравления с Яблочным Спасом 2021
С праздником Яблочного Спаса!
Поздравляю с Яблочным Спасом!
К слову Отмечаем Яблочный Спас: что известно об истории праздника и его традициях
Яблочный Спас 2021: поздравления-открытки
Яблочный Спас в Украине празднуют 19 августа