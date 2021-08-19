Хоть праздник Яблочного Спаса имеет в себе языческие корни, верующие подстроили его под христианские традиции и вот уже несколько веков его отмечают. Яблочный Спас совпадает с Преображением Господа, поэтому в этот день устраивают большие Литургии, где освящают мед, яблоки и другие фрукты.

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Картинки-поздравления с Яблочным Спасом 2021

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Яблочный Спас 2021: картинки-поздравления

Картинки з Яблучним Спасом 2021
Картинки с Яблочным Спасом 2021

Привітання з Яблучним Спасом 2021
Поздравления с Яблочным Спасом 2021

Зі святом Яблучного Спаса 2021
С праздником Яблочного Спаса!

Вітаю з Яблучним Спасом 2021
Поздравляю с Яблочным Спасом!

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Яблочный Спас 2021: поздравления-открытки

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