Хоч свято Яблучного Спаса має у собі язичницькі корені, віряни підлаштували його під християнські традиції і от уже декілька століть його відзначають. Яблучний Спас збігається з Преображенням Господнім, тож цього дня влаштовують великі Літургії, де освячують мед, яблука та інші фрукти.
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Картинки-привітання з Яблучним Спасом 2021
Яблучний Спас 2021: картинки-привітання
Картинки з Яблучним Спасом 2021
Привітання з Яблучним Спасом 2021
Зі святом Яблучного Спаса!
Вітаю з Яблучним Спасом!
Яблучний спас 2021: привітання-листівки
Яблучний Спас в Україні святкують 19 серпня