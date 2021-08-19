Яблучний Спас українці святкують 19 серпня. Давні українці вважали цей день особливим, адже у нього відзначалось перше свято врожаю. Також у цей день віряни святкують Преображення Господнє. Привітайте рідних зі святом Яблучного Спаса 2021 гарними картинками-привітаннями, щоб їхнє свято стало ще яскравішим!