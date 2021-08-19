Хоч свято Яблучного Спаса має у собі язичницькі корені, віряни підлаштували його під християнські традиції і от уже декілька століть його відзначають. Яблучний Спас збігається з Преображенням Господнім, тож цього дня влаштовують великі Літургії, де освячують мед, яблука та інші фрукти.

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Картинки-привітання з Яблучним Спасом 2021

Яблучний Спас 2021 картинки привітання
Яблучний Спас 2021: картинки-привітання

Картинки з Яблучним Спасом 2021
Картинки з Яблучним Спасом 2021

Привітання з Яблучним Спасом 2021
Привітання з Яблучним Спасом 2021

Зі святом Яблучного Спаса 2021
Зі святом Яблучного Спаса!

Вітаю з Яблучним Спасом 2021
Вітаю з Яблучним Спасом!

Яблучний спас 2021 привітання листівки
Яблучний спас 2021: привітання-листівки

Яблучний Спас 2021 19 серпня
Яблучний Спас в Україні святкують 19 серпня