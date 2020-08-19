19 серпня християни відзначають Яблучний Спас, який має ще одну назву – Преображення Господнє. Свято є перехідним, тому відзначається щороку в один і той же день. В народі після приходу Яблучного Спасу, всі починають готуватися до осені, адже дні стають суттєво коротшими та холоднішими.

Яблучний Спас – одне з 12 найбільших православних свят. У храмах освячують плоди врожаю, символом якого стали яблука. За християнськими переказами, за 40 днів до свого розп’яття, Ісус узяв із собою трьох учнів і відправився з ними на гору Фавор, пише 24 канал.

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На горі Ісус Христос преобразився – обличчя його засяяло, а одяг зробився білосніжним і сяючим. Це свято нагадує, що кожен християнин має прагнути до власного преображення, осяяння світлом подібно до Христа, адже людина створена за образом і подобою Божою.

Священнослужителі цього дня одягають білі одежі, що символізують те світло, яке побачили апостоли.

Коли учні спустилися з гори, Христос звелів зібрати яблука, аби він зміг їх освятити. Після цієї події християни почали святкувати Яблучний Спас, збираючи в кошик стиглі яблука і освячуючи їх в церквах. За звичаєм, у храмах на Спаса освячують плоди нового урожаю – яблука, груші, сливи, виноград.

Цього дня заведено пригощати яблуками друзів та рідних, а також вітати один одного зі святом Яблучного Спаса яскравими картинками.

Картинки з Яблучним Спасом



Яблучний Спас 2020



Яблучний Спас



Картинки з Яблучним Спасом



Привітання з Яблучним Спасом



Картинки-привітання з Яблучним Спасом



Привітання з Яблучним Спасом



Картинки з Яблучним Спасом



Яблучний Спас



Яблучний Спас 2020



Картинки з Яблучним Спасом



Картинки з Яблучним Спасом 2020



Привітання з Яблучним Спасом



Картинки з Яблучним Спасом



Привітання з Яблучним Спасом