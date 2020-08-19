Яблочный Спас: лучшие картинки-поздравления с праздником
19 августа христиане отмечают Яблочный Спас, который имеет еще одно название – Преображение Господне. Праздник является переходным, поэтому отмечается ежегодно в один и тот же день. В народе после прихода Яблочного Спаса, все начинают готовиться к осени, ведь дни становятся существенно короче и холоднее.
Яблочный Спас – один из 12 крупнейших православных праздников. В храмах освящают плоды урожая, символом которого стали яблоки. По христианскому преданию, за 40 дней до своего распятия Иисус взял с собой трех учеников и отправился с ними на гору Фавор, пишет 24 канал.
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На горе Иисус Христос преобразился – лицо его засияло, а одежды сделались белыми и сияющими. Этот праздник напоминает, что каждый христианин должен стремиться к собственному преображению, озарению светом подобно Христу, ведь человек создан по образу и подобию Божьему.
Священнослужители в этот день надевают белые одежды, символизирующие тот свет, который увидели апостолы.
Когда ученики спустились с горы, Христос велел собрать яблоки, чтобы он смог освятить. После этого события христиане начали праздновать Яблочный Спас, собирая в корзину спелые яблоки и освящая их в церквях. По обычаю, в храмах Спаса освящают плоды нового урожая – яблоки, груши, сливы, виноград.
В этот день принято угощать яблоками друзей и родных, а также поздравлять друг друга с праздником Яблочного Спаса яркими картинками.
Картинки с Яблочным Спасом
Яблочный Спас 2020
Яблочный Спас
Картинки с Яблочным Спасом
Поздравления с Яблочным Спасом
Картинки-поздравления с Яблочным Спасом
Поздравления с Яблочным Спасом
Картинки с Яблочным Спасом
Яблочный Спас
Яблочный Спас 2020
Картинки с Яблочным Спасом
Картинки с Яблочным Спасом 2020
Поздравления с Яблочным Спасом
Картинки с Яблочным Спасом
Поздравления с Яблочным Спасом