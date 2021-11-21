Бажаємо гарного улову: картинки-привітання з Всесвітнім днем рибальства

Спільнота рибалок-професіоналів і пошановувачів цієї справи у світі дуже велика. Тож 21 листопада у світі заснували свято – Всесвітній день рибальства.

Всесвітній день рибальства створений для того, щоб закцентувати увагу людей наскільки важливим є збереження рибних ресурсів в усьому світі. У це свято зазвичай проходять багато різноманітних заходів, таких як мітинги і семінари, громадські збори, культурні програми, виставки і театральні виступи, музичні шоу і демонстрації. Головною темою цих зібрань є проблема водної екосистеми і живих істот, які у ній живуть.

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Картинки-привітання з Всесвітнім днем рибальства 21 листопада



Картинки з Всесвітнім днем рибальства



Картинки-привітання з Всесвітнім днем рибальства 21 листопада



Всесвітній день рибальства 2021: привітання зі святом



Вітаю з Всесвітнім днем рибальства 2021



З Всесвітнім днем рибальства 21 листопада!



Всесвітній день рибальства: привітання у листівках