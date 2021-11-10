Наснаги і мудрості: картинки-привітання зі Всесвітнім днем науки-2021

10 листопада 2021 , 07:04
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Джерело:

24 канал

Наука – двигун розвитку суспільства, тож дату 10 листопада у світі вирішили присвятити саме їй. У Всесвітній день науки привітання приймають усі працівники, які трудяться у цій сфері і щодня розширюють наукові горизонти людства.

Всесвітній день науки заснували для того, щоб показати наскільки це явище важливе й потрібне для нашого життя. Тож, цього дня доречно буде привітати усіх тих, хто причетний до царини науки.

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Картинки-привітання з Всесвітнім днем науки-2021


Привітання з Всесвітнім днем науки 2021


Картинки з Всесвітнім днем науки 2021


Вітаю з Всесвітнім днем науки​-2021


Листівки з Всесвітнім днем науки-2021


Всесвітній день науки: картинки і привітання


Всесвітній день науки святкують 10 листопада

Автор: Андріана Будиш