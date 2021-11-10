Наснаги і мудрості: картинки-привітання зі Всесвітнім днем науки-2021
Джерело:24 канал
Наука – двигун розвитку суспільства, тож дату 10 листопада у світі вирішили присвятити саме їй. У Всесвітній день науки привітання приймають усі працівники, які трудяться у цій сфері і щодня розширюють наукові горизонти людства.
Всесвітній день науки заснували для того, щоб показати наскільки це явище важливе й потрібне для нашого життя. Тож, цього дня доречно буде привітати усіх тих, хто причетний до царини науки.
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Картинки-привітання з Всесвітнім днем науки-2021
Привітання з Всесвітнім днем науки 2021
Картинки з Всесвітнім днем науки 2021
Вітаю з Всесвітнім днем науки-2021
Листівки з Всесвітнім днем науки-2021
Всесвітній день науки: картинки і привітання
Всесвітній день науки святкують 10 листопада