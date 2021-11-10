Всесвітній день науки заснували для того, щоб показати наскільки це явище важливе й потрібне для нашого життя. Тож, цього дня доречно буде привітати усіх тих, хто причетний до царини науки.

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Картинки-привітання з Всесвітнім днем науки-2021



Привітання з Всесвітнім днем науки 2021



Картинки з Всесвітнім днем науки 2021



Вітаю з Всесвітнім днем науки​-2021



Листівки з Всесвітнім днем науки-2021



Всесвітній день науки: картинки і привітання