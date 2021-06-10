З Вознесінням Господнім: картинки-привітання зі світлим святом

У 2021 році віряни святкують Вознесіння Христове 10 червня. Це одне із найбільших свят у християнському циклі, яке відзначають на 40-й день після Воскресіння. Привітайте усіх близьких з великим днем Вознесіння Ісуса Христа.
Після того, як Ісус воскрес, він ще 40 днів провів на землі й проповідував Слово Боже. Та, коли цей час сплив, Спаситель зібрав апостолів у передмісті Єрусалима – Віфанії на горі Елеон, благословив їх і у плоті вознісся на небо.
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Вознесіння Господнє-2021: картинки-привітання
Вознесіння 2021: картинки-привітання
З Вознесінням Господнім 2021: вітання
Картинки-привітання з Вознесінням 2021
Вітаю з Вознесінням 2021!
Вознесіння 2021: листівки і привітання
Вознесіння Христове-2021: картинки
Вознесіння Господнє 2021: вітання