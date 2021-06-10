З Вознесінням Господнім: картинки-привітання зі світлим святом

10 червня 2021 , 07:00
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Джерело:

24 канал

У 2021 році віряни святкують Вознесіння Христове 10 червня. Це одне із найбільших свят у християнському циклі, яке відзначають на 40-й день після Воскресіння. Привітайте усіх близьких з великим днем Вознесіння Ісуса Христа.

Після того, як Ісус воскрес, він ще 40 днів провів на землі й проповідував Слово Боже. Та, коли цей час сплив, Спаситель зібрав апостолів у передмісті Єрусалима – Віфанії на горі Елеон, благословив їх і у плоті вознісся на небо. 

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Вознесіння Господнє-2021: картинки-привітання


Вознесіння 2021: картинки-привітання


З Вознесінням Господнім 2021: вітання


Картинки-привітання з Вознесінням 2021


Вітаю з Вознесінням ​2021!


Вознесіння 2021: листівки і привітання


Вознесіння Христове-2021: картинки


Вознесіння Господнє 2021: вітання

Автор: Квітослава Туз