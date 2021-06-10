После того, как Иисус воскрес, он еще 40 дней провел на земле и проповедовал Слово Божие. И, когда это время истекло, Спаситель собрал апостолов в пригороде Иерусалима – Вифании на горе Елеон, благословил их и во плоти вознесся на небо.

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Вознесение Господне-2021: картинки-поздравления

Вознесіння 2021 картинки привітання
Вознесение 2021: картинки-поздравления

З Вознесінням Господнім 2021 вітання
С Вознесением Господним 2021: поздравление

Картинки привітання з Вознесінням 2021
Картинки-поздравления с Вознесением 2021

Вітаю з Вознесінням
Поздравляю с Вознесением 2021!

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Вознесение 2021: открытки и поздравления

Вознесіння Христове картинки
Вознесение Христово-2021: картинки

Вознесіння Господнє 2021 вітання
Вознесение Господне 2021: поздравление