После того, как Иисус воскрес, он еще 40 дней провел на земле и проповедовал Слово Божие. И, когда это время истекло, Спаситель собрал апостолов в пригороде Иерусалима – Вифании на горе Елеон, благословил их и во плоти вознесся на небо.

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Вознесение Господне-2021: картинки-поздравления



Вознесение 2021: картинки-поздравления



С Вознесением Господним 2021: поздравление



Картинки-поздравления с Вознесением 2021



Поздравляю с Вознесением 2021!



Вознесение 2021: открытки и поздравления



Вознесение Христово-2021: картинки