Після того, як Ісус воскрес, він ще 40 днів провів на землі й проповідував Слово Боже. Та, коли цей час сплив, Спаситель зібрав апостолів у передмісті Єрусалима – Віфанії на горі Елеон, благословив їх і у плоті вознісся на небо. 

Також читайте Вихідні у червні 2021: скільки днів будуть відпочивати жителі України

Вознесіння Господнє-2021: картинки-привітання

Вознесіння 2021 картинки привітання
Вознесіння 2021: картинки-привітання

З Вознесінням Господнім 2021 вітання
З Вознесінням Господнім 2021: вітання

Картинки привітання з Вознесінням 2021
Картинки-привітання з Вознесінням 2021

Вітаю з Вознесінням
Вітаю з Вознесінням ​2021!

Вознесіння 2021 листівки привітання
Вознесіння 2021: листівки і привітання

Вознесіння Христове картинки
Вознесіння Христове-2021: картинки

Вознесіння Господнє 2021 вітання
Вознесіння Господнє 2021: вітання