Після того, як Ісус воскрес, він ще 40 днів провів на землі й проповідував Слово Боже. Та, коли цей час сплив, Спаситель зібрав апостолів у передмісті Єрусалима – Віфанії на горі Елеон, благословив їх і у плоті вознісся на небо.

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Вознесіння Господнє-2021: картинки-привітання



Вознесіння 2021: картинки-привітання



З Вознесінням Господнім 2021: вітання



Картинки-привітання з Вознесінням 2021



Вітаю з Вознесінням ​2021!



Вознесіння 2021: листівки і привітання



Вознесіння Христове-2021: картинки