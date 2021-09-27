Теплі картинки-привітання з Воздвиженням Хреста Господнього-2021

27 вересня 2021 року українські християни відзначатимуть одне з дванадцяти найбільших церковних свят – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Привітайте усіх рідних людей з цим вагомим днем й побажайте їм духовної сили і Божої підтримки.

Після того, як Ісуса розіп'яли, язичники вирішили заховати його хрест і стерти з лиця землі місце смерті Спасителя. Погани закопали хрест й засипали землею гріб Господній, аби ніхто не знайшов й не здійснював паломництво до цієї святої місцини.

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Згідно з писаннями, за сотні років пошуків, хрест Ісуса віднайшла свята Олена, матір імператора Костянтина Великого. З цього часу віряни святкують Воздвиження (тобто підняття) Хреста Господнього.

Картинки-привітання зі святом Воздвиження Хреста Господнього-2021



Картинки зі святом Воздвиження 2021



Воздвиження Хреста Господнього-2021: привітання



Листівки з Воздвиженням 2021



Вітаю з Воздвиженням Хреста Господнього 2021



З Воздвиженням: листівки-привітання



Воздвиження Хреста Господнього-2021: картинки-привітання



Воздвиження Чесного і Животворного Хреста-2021: картинки-привітання