Після того, як Ісуса розіп'яли, язичники вирішили заховати його хрест і стерти з лиця землі місце смерті Спасителя. Погани закопали хрест й засипали землею гріб Господній, аби ніхто не знайшов й не здійснював паломництво до цієї святої місцини.
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Згідно з писаннями, за сотні років пошуків, хрест Ісуса віднайшла свята Олена, матір імператора Костянтина Великого. З цього часу віряни святкують Воздвиження (тобто підняття) Хреста Господнього.
Картинки-привітання зі святом Воздвиження Хреста Господнього-2021
Картинки зі святом Воздвиження 2021
Воздвиження Хреста Господнього-2021: привітання
Листівки з Воздвиженням 2021
Вітаю з Воздвиженням Хреста Господнього 2021
З Воздвиженням: листівки-привітання
Воздвиження Хреста Господнього-2021: картинки-привітання
Воздвиження Чесного і Животворного Хреста-2021: картинки-привітання