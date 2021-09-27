После того, как Иисуса распяли, язычники решили спрятать его крест и стереть с лица земли место смерти Спасителя. Язычники закопали крест и засыпали землей Гроб Господень, чтобы никто не нашел и не совершал паломничество к этому святому месту.

Читайте Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать в один из 12 крупнейших церковных праздников

Согласно с писаниями, за сотни лет поисков, крест Иисуса нашла святая Елена, мать императора Константина Великого. С этого времени верующие празднуют Воздвижение (то есть поднятие) Креста Господня.

Картинки-поздравления с праздником Воздвижения Креста Господня-2021

Картинки з Воздвиженням 2021
Картинки с праздником Воздвижения 2021

Воздвиження Хреста Господнього привітання
Воздвижение Креста Господня-2021: поздравления

Листівки з Воздвиженням 2021
Открытки с Воздвижением 2021

Вітаю з Воздвиженням Хреста Господнього 2021
Поздравляю с Воздвижением Креста Господня 2021

З Воздвиженням листівки привітання
С Воздвижением: открытки-поздравления

Воздвиження Хреста Господнього картинки привітання
Воздвижение Креста Господня-2021: картинки-поздравления

Воздвиження Чесного і Животворного Хреста 2021 картинки привітання
Воздвижение Честного и Животворящего Креста-2021: картинки-поздравления