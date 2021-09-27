После того, как Иисуса распяли, язычники решили спрятать его крест и стереть с лица земли место смерти Спасителя. Язычники закопали крест и засыпали землей Гроб Господень, чтобы никто не нашел и не совершал паломничество к этому святому месту.

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Согласно с писаниями, за сотни лет поисков, крест Иисуса нашла святая Елена, мать императора Константина Великого. С этого времени верующие празднуют Воздвижение (то есть поднятие) Креста Господня.

Картинки-поздравления с праздником Воздвижения Креста Господня-2021



Картинки с праздником Воздвижения 2021



Воздвижение Креста Господня-2021: поздравления



Открытки с Воздвижением 2021



Поздравляю с Воздвижением Креста Господня 2021



С Воздвижением: открытки-поздравления



Воздвижение Креста Господня-2021: картинки-поздравления