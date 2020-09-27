Воздвиження Хреста Господнього: добірка картинок
Щорічно 27 вересня християни відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього. Це одне з дванадцяти найважливіших церковних свят, які пов’язані із земним життям Ісуса Христа і Богородиці. Саме цього дня біля Голгофи знайшли хрест, на якому розіп’яли Ісуса.
За переказами, близько 326 року рівноапостольна Єлена – мати першого християнського імператора Константина, знайшла в Єрусалимі біля Голгофи Хрест, на якому було розіп’ято Ісуса Христа.
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Майже три століття пролежав він у землі, у братській могилі, куди римляни кидали тіла страчених і знаряддя тортур. І ось цей хрест був піднятий патріархом Макарієм над усіма віруючими християнами, які зібралися того дня біля Голгофи.
Хрест був не лише віднайденим шматком дерева на якому страждав Ісус, і де закінчився його земний хресний шлях, але й символізував саму Церкву Христову, яка протягом трьох століть зазнавала жахливого гноблення, зневаги і була поза законом. Піднесений хрест став символом перемоги і торжества християнства.
Перекази також свідчать, що коли до хворої людини прикладали той самий Хрест, то людина зцілювалася. Окрім цього, в той час повз Голгофу йшла похоронна процесія. Хрест Ісуса Христа прикладали до покійного і померлий воскресав.
Основною особливістю цього свята є строгий піст, який спрямований в пам'ять про страждання і смерть Господа на Хресті.
Картинки зі святом Воздвиження Хреста Господнього
Свято Воздвиження Хреста Господнього
Віряни з особливою шаною вклоняються на Воздвиження хресту
Картинки з Воздвиженням
Картинки-привітання з Воздвиженням Хреста
Свято Воздвиження відзначають 27 вересня
Цього дня з особливою пошаною вклоняються хресту