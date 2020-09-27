Щорічно 27 вересня християни відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього. Це одне з дванадцяти найважливіших церковних свят, які пов’язані із земним життям Ісуса Христа і Богородиці. Саме цього дня біля Голгофи знайшли хрест, на якому розіп’яли Ісуса.

За переказами, близько 326 року рівноапостольна Єлена – мати першого християнського імператора Константина, знайшла в Єрусалимі біля Голгофи Хрест, на якому було розіп’ято Ісуса Христа.

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Майже три століття пролежав він у землі, у братській могилі, куди римляни кидали тіла страчених і знаряддя тортур. І ось цей хрест був піднятий патріархом Макарієм над усіма віруючими християнами, які зібралися того дня біля Голгофи.

Хрест був не лише віднайденим шматком дерева на якому страждав Ісус, і де закінчився його земний хресний шлях, але й символізував саму Церкву Христову, яка протягом трьох століть зазнавала жахливого гноблення, зневаги і була поза законом. Піднесений хрест став символом перемоги і торжества християнства.

Перекази також свідчать, що коли до хворої людини прикладали той самий Хрест, то людина зцілювалася. Окрім цього, в той час повз Голгофу йшла похоронна процесія. Хрест Ісуса Христа прикладали до покійного і померлий воскресав.

Основною особливістю цього свята є строгий піст, який спрямований в пам'ять про страждання і смерть Господа на Хресті.

Картинки зі святом Воздвиження Хреста Господнього



Свято Воздвиження Хреста Господнього



Віряни з особливою шаною вклоняються на Воздвиження хресту



Картинки з Воздвиженням



Картинки-привітання з Воздвиженням Хреста



Свято Воздвиження відзначають 27 вересня



Цього дня з особливою пошаною вклоняються хресту