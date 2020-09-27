Воздвижение Креста Господня: подборка картинок
Ежегодно 27 сентября христиане отмечают праздник Воздвижения Креста Господня. Это один из двенадцати самых важных церковных праздников, которые связаны с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы. Именно в этот день возле Голгофы нашли крест, на котором распяли Иисуса.
По преданию, около 326 года равноапостольная Елена – мать первого христианского императора Константина, нашла в Иерусалиме возле Голгофы Крест, на котором был распят Иисус Христос.
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Почти три века пролежал он в земле, в братской могиле, куда римляне бросали тела казненных и орудия пыток. И вот этот крест был поднят патриархом Макарием над всеми верующими христианами, собравшимися в тот день у Голгофы.
Крест был не только найденным куском дерева, на котором страдал Иисус, и где закончился его земной крестный путь, но и символизировал саму Церковь Христову, которая в течение трех веков испытывала ужасное угнетение, презрение и была вне закона. Возвышенный крест стал символом победы и торжества христианства.
Предания также гласят, что когда к больному человеку прикладывали тот самый Крест, то человек исцелялся. Кроме этого, в то время мимо Голгофы шла похоронная процессия. Крест Иисуса Христа прикладывали к усопшему и умерший воскресал.
Основной особенностью этого праздника является строгий пост, который направлен в память о страданиях и смерти Господа на Кресте.
Картинки с праздником Воздвижения Креста Господня
Праздник Воздвижения Креста Господня
Верующие с особым почтением поклоняются на Воздвижение кресту
Картинки с Воздвижением
Картинки-поздравления с Воздвижением Креста
Праздник Воздвижения отмечают 27 сентября
В этот день с особым почетом поклоняются кресту