Ежегодно 27 сентября христиане отмечают праздник Воздвижения Креста Господня. Это один из двенадцати самых важных церковных праздников, которые связаны с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы. Именно в этот день возле Голгофы нашли крест, на котором распяли Иисуса.

По преданию, около 326 года равноапостольная Елена – мать первого христианского императора Константина, нашла в Иерусалиме возле Голгофы Крест, на котором был распят Иисус Христос.

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Почти три века пролежал он в земле, в братской могиле, куда римляне бросали тела казненных и орудия пыток. И вот этот крест был поднят патриархом Макарием над всеми верующими христианами, собравшимися в тот день у Голгофы.

Крест был не только найденным куском дерева, на котором страдал Иисус, и где закончился его земной крестный путь, но и символизировал саму Церковь Христову, которая в течение трех веков испытывала ужасное угнетение, презрение и была вне закона. Возвышенный крест стал символом победы и торжества христианства.

Предания также гласят, что когда к больному человеку прикладывали тот самый Крест, то человек исцелялся. Кроме этого, в то время мимо Голгофы шла похоронная процессия. Крест Иисуса Христа прикладывали к усопшему и умерший воскресал.

Основной особенностью этого праздника является строгий пост, который направлен в память о страданиях и смерти Господа на Кресте.

Картинки с праздником Воздвижения Креста Господня



Праздник Воздвижения Креста Господня



Верующие с особым почтением поклоняются на Воздвижение кресту



Картинки с Воздвижением



Картинки-поздравления с Воздвижением Креста



Праздник Воздвижения отмечают 27 сентября



В этот день с особым почетом поклоняются кресту